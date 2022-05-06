"Москва и мир": подготовка транспорта к летнему сезону и регистрация туристов в Венеции

Все столичные автобусы и электробусы прошли сезонное техобслуживание. В рамкам подготовки к летнему периоду проверили семь тысяч машин. Особое внимание уделили расположенным в салонах системам охлаждения и кондиционирования воздуха.

Сезонным обслуживанием одного электробуса занимаются около 4–5 человек. На это уходит в среднем около 6 часов. Помимо кондиционеров, специалисты проверяют уровень охлаждающей жидкости, масло, компрессоры и другие системы. Только после завершения этого процесса машина может выйти на маршрут.

В Венецию можно будет попасть только по предварительной регистрации. Это произойдет уже 1 июля. Местные власти давно обсуждали необходимость ограничения турпотока в городе. Впервые идею озвучили еще в 2019 году. Вновь тема стала актуальна после пасхальных выходных, когда в Венеции всего за три дня побывали почти 500 тысяч отдыхающих.

Чтобы избежать столпотворения, теперь путешественникам придется заранее регистрироваться на специальной платформе и получать QR-код. Пока эта мера будет экспериментальной. Но уже с середины января 2023 года, помимо предварительного бронирования, придется платить так называемый входной налог. Он составит от 3 до 10 евро с человека в зависимости от сезона и дня недели. От платы решено освободить местных жителей, работающих в городе, а также туристов, которые останавливаются в Венеции на ночлег в отеле. Чтобы не отпугнуть экономных путешественников в мэрии пообещали, что будут поощрять гостей города скидками на походы в музеи и рестораны.

Спасатели доставили в пункт временного размещения детскую тургруппу, которую эвакуировали с гор. Туристы путешествовали по Краснодарскому краю, но оказались отрезанными поднявшейся рекой Губс. В группе было 75 человек, в том числе 60 детей, медицинская помощь никому не понадобилась.

Туристы следовали от станицы Кизинка до станицы Баракаевская. О своем выходе на маршрут в МЧС они не сообщили. Когда в горах и лесу резко ухудшилась погода и начался разлив реки, к группе были направлены службы экстренного реагирования, в том числе техника высокой проходимости. Все закончилось благополучно. По факту этой эвакуации проведут прокурорскую проверку.

Похожий инцидент случился в Майкопском районе Адыгеи. Там 17 человек, которые возвращались с горы Большой Тхач, оказались отрезаны от берега рекой Сахрай. Вызволять их пришлось спасателям. В МЧС добавили, что состояние туристов удовлетворительное, помощь медиков им не понадобилась.