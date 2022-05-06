"Москва и мир": погода в столице в праздники и регистрация туристов в Венеции

14:40
9 Мая в столице будет облачно и дождливо. Днем столбики термометров не поднимутся выше +12 градусов. Это на 4–5 градусов ниже климатической нормы.
Кроме того, синоптики прогнозируют порывистый ветер силой до 9 метров в секунду. Однако это никак не повлияет на проведение парада Победы. Он состоится в любую погоду. В шествии примут участие 11 тысяч военных, около 130 единиц техники и почти 80 самолетов и вертолетов.
Кроме того, в Александровском саду пройдет традиционное возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата. В очном формате в 2022 году пройдет акция "Бессмертный полк". Москвичи пройдут по центральным улицам с портретами своих родных – участников Великой Отечественной войны. Длина маршрута составит семь километров.
Праздничную программу подготовили столичные парки. Посетители смогут услышать музыку, стихи и песни военных лет. Закончится празднование Дня Победы в 22:00 традиционным салютом. Его запустят с 36 площадок.
В Венецию можно будет попасть только по предварительной регистрации. Это произойдет уже 1 июля. Местные власти давно обсуждали необходимость ограничения турпотока в городе. Впервые идею озвучили еще в 2019 году. Вновь тема стала актуальна после пасхальных выходных, когда в Венеции всего за три дня побывали почти 500 тысяч отдыхающих.
Чтобы избежать столпотворения, теперь путешественникам придется заранее регистрироваться на специальной платформе и получать QR-код. Пока эта мера будет экспериментальной. Но уже с середины января 2023 года, помимо предварительного бронирования, придется платить так называемый входной налог. Он составит от 3 до 10 евро с человека в зависимости от сезона и дня недели. От платы решено освободить местных жителей, работающих в городе, а также туристов, которые останавливаются в Венеции на ночлег в отеле. Чтобы не отпугнуть экономных путешественников в мэрии пообещали, что будут поощрять гостей города скидками на походы в музеи и рестораны.
Полиция возбудила уголовное дело после смертельного ДТП в центре Москвы. Ночью в районе Белорусского вокзала на перекрестке 1-й Тверской-Ямской и Лесной улиц автомобиль каршеринга пролетел на красный свет и столкнулся с двумя машинами. За рулем одной из них находился блогер Николай Лебедев, также известный как Некоглай. По его словам, виновник аварии двигался со скоростью более 100 километров в час.
Момент аварии сняли уличные камеры наблюдения. Каршеринговый автомобиль сначала врезался в иномарку блогера, после чего столкнулся с "Газелью". Водитель каршеринга погиб на месте. Четыре человека попали в больницу. Как рассказал Николай Лебедев, у него диагностировали сотрясение мозга. Вместе с блогером в автомобиле находились еще два человека – девушка и боец ММА Асхаб Магомедов. Спортсмен получил травму головы.
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