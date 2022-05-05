"Москва и мир": возвращение российских картин из Парижа и продление полетных ограничений

28 июня в музее изобразительных искусств имени Пушкина откроется выставка картин из коллекции Михаила и Ивана Морозовых. Так же о своем решении участвовать в проекте сообщили Эрмитаж и Третьяковская галерея. Благодаря этому посетители смогут увидеть полное собрание французской и русской живописи, которое на рубеже веков, удалось собрать знаменитым меценатам.

Ранее экспонаты из коллекции братьев Морозовых вернулись в Россию из Франции. В парижском музее можно было увидеть около 200 работ из разных коллекций. Это, например, портреты актрисы Жанны Самари, выполненные Ренуаром, "Женщина, держащая плод" Поля Гогена, "Девочка на шаре" Пабло Пикассо.

В экспозиции также были представлены полотна Константина Коровина, Валентина Серова, Казимира Малевича и Петра Кончаловского. Транспортировка картин в Россию длилась почти 20 дней. Последние машины с экспонатами пересекли границу только 2 мая. Две частные картины из коллекции Морозовых пока остаются во Франции.

Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга России продлен до 13 мая. Это касается 11 городов, в том числе Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Симферополя.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву. Остальные российские аэропорты, в том числе международные, работают в обычном режиме.

Тем временем, стало известно, что российские авиакомпании получат субсидии на возврат пассажирам денег за билеты. По данным Росавиации, на эти цели выделят почти 20 миллиардов рублей. Кстати, по данным одного из сервисов онлайн-продажи, спрос на авиабилеты по России сократился на треть в марте и апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Часть пассажиров, которая привыкла летать на самолетах, переориентировалась на поезда и автобусы.

Гонконг смягчает ограничительные меры. Жителям автономии разрешили ходить в бассейны и на пляж, а также заниматься на улице спортом. Причем все это можно делать без масок. Изменились и правила посещения заведений общественного питания. Теперь в ресторанах за один столик разрешено сесть компанией, но не больше восьми человек. На такие меры власти пошли после того, как смертность от коронавируса в городе достигла нулевой отметки. Для сравнения, еще в марте ежедневно жертвами инфекции становились около 300 человек. Власти уже объявили, что если позитивная статистика сохранится, то следующие послабления будут введены через две недели.

А вот в Пекине распространение коронавируса пока – большая проблема. После того, как в китайской столице за сутки выявили около 50 новых случаев COVID-19, власти закрыли десятки станций метро и отменили некоторые автобусные рейсы. Школьников перевели на удаленку. При этом, людям прибывающим в Пекин из-за рубежа, сократили срок самоизоляции до 10 дней. Правда власти уточнили: город сейчас принимает совсем мало зарубежных рейсов, так что это послабление можно назвать символическим.