"Москва и мир": БКЛ и отопительный сезон в столице

Восточный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метро готов более чем на 70%, заявил Сергей Собянин. На этом отрезке четыре станции: "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Текстильщики" и "Печатники". На последней сейчас строят крупнейший транспортный хаб юго-востока столицы.

Строительство восточного участка Большой кольцевой линии метро от станции "Каширская" до "Нижегородской" началось в 2018 году. Когда станции откроют, время в поездках по городу сократится на 10–15 минут.

В Москве продлили отопительный сезон. На такие меры городские власти решили пойти из-за похолодания. Согласно федеральному законодательству, батареи можно отключить только после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше восьми градусов.

Традиционно сначала отопление отключают в промышленных и административных зданиях, затем в жилых домах, школах, дошкольных и медицинских учреждениях. Произойдет это, судя по прогнозам синоптиков, уже после майских праздников.

Горячую воду в столицу начнут отключать после праздников на срок не более 10 дней. Чтобы узнать даты для конкретного дома, необходимо указать свой адрес в специальном поисковике на портале mos.ru.

28 июня в Музее изобразительных искусств имени Пушкина откроется выставка картин из коллекции Михаила и Ивана Морозовых. Также о своем решении участвовать в проекте сообщили "Эрмитаж" и Третьяковская галерея. Благодаря этому посетители смогут увидеть полное собрание французской и русской живописи, которое на рубеже веков, удалось собрать знаменитым меценатам.

Ранее экспонаты из коллекции братьев Морозовых вернулись в Россию из Франции. В парижском музее можно было увидеть около 200 работ из разных коллекций. Это, например, портреты актрисы Жанны Самари, выполненные Ренуаром, "Женщина, держащая плод" Поля Гогена, "Девочка на шаре" Пабло Пикассо. В экспозиции также были представлены полотна Константина Коровина, Валентина Серова, Казимира Малевича и Петра Кончаловского.

Транспортировка картин в Россию длилась почти 20 дней. Последние машины с экспонатами пересекли границу 2 мая. Две частные картины из коллекции Морозовых пока остаются во Франции.