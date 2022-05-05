"Москва и мир": обновленные поликлиники в столице и COVID-19 в США

В Москве завершен капитальный ремонт более 40 поликлиник. Это почти две трети от общего количества в программе, которая включает более 200 зданий или около половины амбулаторного фонда столицы. Медицинскую помощь в обновленных поликлиниках получают 900 тысяч жителей столицы.

Модернизация идет по новому московскому стандарту. Оформление здания и техническое оснащение делается по общим принципам, также разработан единый стандарт набора специалистов. Во всех отремонтированных поликлиниках прием ведут врачи восьми наиболее востребованных медицинских специальностей. Все кабинеты оснащают современной медицинской техникой, в том числе маммографами, рентген-аппаратами, аппаратами УЗИ, оборудованием для проведения функциональной диагностики.

Один из ключевых принципов нового стандарта – удобная навигация. Кроме того, на каждом этаже поликлиник для пациентов делают зоны комфортного ожидания.

Более миллиона человек стали жертвами коронавируса в США. Такие данные сообщает NBC News. Чтобы осознать масштаб катастрофы, телеканал приводит пример – именно столько человек проживают в Сан-Хосе, а это десятый по величине город Соединенных Штатов. Сейчас страна по-прежнему занимает первое место в мире по количеству зарегистрированных смертей от инфекции.

На втором месте находится Бразилия. Там зарегистрированы около 660 тысяч летальных исходов от последствий COVID-19. И хотя ситуация в США, по заверению местных медиков, в последние недели стала заметно меняться к лучшему, ежедневно в стране жертвами коронавируса становятся около 360 человек.

На грани очередного локдауна сейчас находится китайская столица. Хотя в городе за сутки было выявлено всего около 50 новых случаев COVID-19, это стало поводом серьезно ужесточить ограничительные меры. В мегаполисе закрыли больше 60 станций метро и отменили столько же автобусных рейсов. Школьников вновь перевели на удаленный режим обучения.

Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга России продлен до 13 мая. Это касается 11 городов, в том числе Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Симферополя. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву. Остальные российские аэропорты, в том числе международные, работают в обычном режиме.

Тем временем стало известно, что российские авиакомпании получат субсидии на возврат пассажирам денег за билеты. По данным Росавиации, на эти цели выделят почти 20 миллиардов рублей.

По данным одного из сервисов онлайн-продажи, спрос на авиабилеты по России сократился на треть в марте и апреле по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Часть пассажиров, которая привыкла летать на самолетах, переориентировалась на поезда и автобусы.