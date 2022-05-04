"Москва и мир": летний сезон проекта "Московское долголетие" и коронавирус в Пекине

04 мая, 21:30
В столице начался летний сезон проекта "Московское долголетие". Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова. По ее словам, всего за месяц число участников очных групп выросло более чем в пять раз, и сейчас в проекте в разных форматах занимаются около 150 тысяч человек. А летом регулярные занятия будут проходить в 18 крупных парках и на более 300 парковых территориях.
Москвичи старшего поколения смогут заниматься ходьбой, гимнастикой, йогой, футболом, настольным теннисом, рисованием, танцами и другими активностями. А первым общегородским мероприятием станет массовый заход "Московского долголетия" по скандинавской ходьбе. Он пройдет 24 мая. Это вид физической активности очень популярен у москвичей старшего возраста.
Также возобновит работу спецпроект "Добрый автобус", в рамках которого проводятся экскурсии по историческим местам Москвы и области. Уже запланированы более 35 маршрутов.
Почти 80 тысяч человек обратились в центр "Мои документы" в Отрадном с момента его открытия в феврале. Клиентам оказали более 90 тысяч услуг. Обновленный офис посетил Сергей Собянин. Раньше учреждение занимало небольшое здание на Каргопольской улице, а новое место выбрали по просьбам жителей.
Теперь москвичей принимают на первом этаже торгового центра на улице Декабристов. В центре есть детский уголок, комната матери и ребенка, банкоматы и разные терминалы, а также кабинет для регистрации брака.
Работы по созданию парка продолжаются, проект готов уже на 50%. Также идет благоустройство еще двух участков реки Яуза в Северном Медведкове, Лосиноостровском и Бабушкинском районах.
В китайской столице закрыли больше 60 станций метро и отменили столько же автобусных рейсов. Так местные власти пытаются сдержать очередную атаку коронавируса. За минувшие сутки в мегаполисе выявлено около 50 новых случаев COVID-19. Для страны, которая объявила о нулевой терпимости к инфекции, это стало поводом серьезно ужесточить ограничительные меры.
Школьники вновь перевели на онлайн обучение. Заведениям общепита разрешено работать только навынос. Спортивные и культурные мероприятия отменены. В некоторых районах города ввели карантин. Жителям запрещено выезжать за пределы своего микрорайона.
Ситуацию осложняет рост числа зараженных, у которых болезнь протекает бессимптомно. Чтобы выявить носителей вируса, пекинцев обязали трижды в неделю сдавать ПЦР-тест. Отрицательный результат в течение 48 часов дает право на посещение большинства общественных мест.
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