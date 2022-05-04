"Москва и мир": обновленный центр госуслуг в Отрадном и коронавирус в Пекине

Почти 80 тысяч человек обратились в центр "Мои документы" в Отрадном с момента его открытия в феврале. Клиентам оказали более 90 тысяч услуг. Обновленный офис посетил Сергей Собянин. Раньше учреждение занимало небольшое здание на Каргопольской улице, а новое место выбрали по просьбам жителей.

Теперь москвичей принимают на первом этаже торгового центра на улице Декабристов. В центре есть детский уголок, комната матери и ребенка, банкоматы и разные терминалы, а также кабинет для регистрации брака.

Работы по созданию парка продолжаются, проект готов уже на 50%. Также идет благоустройство еще двух участков реки Яуза в Северном Медведкове, Лосиноостровском и Бабушкинском районах.



В ближайшие дни в регионах европейской части России ожидаются заморозки. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, даже в Ростовской и Волгоградской областях и Калмыкии температура опустится до минус 1–3 градусов. Холодно будет также на юге Приволжья. 5 и 6 мая похолодает в Курской, Тверской, Орловской, Липецкой, Брянской и Московской областях. Столбики термометров местами покажут -4 градуса.

В столичном регионе понижение температуры уже ощущается. Специалисты назвали погоду противоречивой. В одних районах Москвы и Подмосковья одновременно зафиксировали град, снег, метель и ливень, а в других – солнце и штиль. Тепло, как рассказал Вильфанд, вернется в столицу к 6 мая. В дневные часы воздух в городе прогреется до +17 градусов. А 7 мая будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь.

В китайской столице закрыли больше 60 станций метро и отменили столько же автобусных рейсов. Так местные власти пытаются сдержать очередную атаку коронавируса. За минувшие сутки в мегаполисе выявлено около 50 новых случаев COVID-19. Для страны, которая объявила о нулевой терпимости к инфекции, это стало поводом серьезно ужесточить ограничительные меры.

Школьники вновь перевели на онлайн обучение. Заведениям общепита разрешено работать только навынос. Спортивные и культурные мероприятия отменены. В некоторых районах города ввели карантин. Жителям запрещено выезжать за пределы своего микрорайона.

Ситуацию осложняет рост числа зараженных, у которых болезнь протекает бессимптомно. Чтобы выявить носителей вируса, пекинцев обязали трижды в неделю сдавать ПЦР-тест. Отрицательный результат в течение 48 часов дает право на посещение большинства общественных мест.