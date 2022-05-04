"Москва и мир": летний сезон проекта "Московское долголетие" и протесты в Ереване

В столице начался летний сезон проекта "Московское долголетие". Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова. По ее словам, всего за месяц число участников очных групп выросло более чем в пять раз, и сейчас в проекте в разных форматах занимаются около 150 тысяч человек. А летом регулярные занятия будут проходить в 18 крупных парках и на более 300 парковых территориях.

Москвичи старшего поколения смогут заниматься ходьбой, гимнастикой, йогой, футболом, настольным теннисом, рисованием, танцами и другими активностями. А первым общегородским мероприятием станет массовый заход "Московского долголетия" по скандинавской ходьбе. Он пройдет 24 мая. Это вид физической активности очень популярен у москвичей старшего возраста.

Также возобновит работу спецпроект "Добрый автобус", в рамках которого проводятся экскурсии по историческим местам Москвы и Московской области. Уже запланированы более 35 маршрутов.

В ближайшие дни в регионах европейской части России ожидаются заморозки. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, даже в Ростовской и Волгоградской областях и Калмыкии температура опустится до минус 1–3 градусов. Холодно будет также на юге Приволжья. 5 и 6 мая похолодает в Курской, Тверской, Орловской, Липецкой, Брянской и Московской областях. Столбики термометров местами покажут -4 градуса.

В столичном регионе понижение температуры уже ощущается. Специалисты назвали погоду противоречивой. В одних районах Москвы и Подмосковья одновременно зафиксировали град, снег, метель и ливень, а в других – солнце и штиль. Тепло, как рассказал Вильфанд, вернется в столицу к 6 мая. В дневные часы воздух в городе прогреется до +17 градусов. А 7 мая будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь.

Протесты в столице Армении вспыхнули с новой силой. 4 мая, по официальным данным, задержаны более 20 человек. Всего в полицейские отделения за несколько дней были доставлены около 250 протестующих. Все они участники масштабной антиправительственной акции. О ее начале оппозиция объявила в конце апреля, после заявление Николы Пашиняна о статусе Карабаха.

Премьер-министр сообщил, что мировое сообщество требует от руководства республики быть более лояльными в этом вопросе. Прозвучала даже фраза о подписании с Азербайджаном соглашения о мире. В ответ тысячи людей по всей Армении вышли на улицы с требованием отставки правительства.

Самые массовые митинги – в Ереване. Люди перекрывают центральные дороги и междугородние трассы. Например, 4 мая один из мостов был блокирован бетономешалками. Местами мирные шествия перерастают в беспорядки. В полицейских летят фаеры и бутылки с зажигательной смесью.