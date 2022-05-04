"Москва и мир": изменение режима работы столичного метро и инаугурации президента Франции

Из-за репетиции парада Победы на Красной площади несколько станций метро временно изменят режим работы. С 15:00 станции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут открыты для пассажиров только на вход, а попасть на станцию "Библиотека им. Ленина" можно будет, сделав пересадку с других станций.

Как сообщили в департаменте транспорта, эта мера вводится до окончания репетиции парада. Одновременно в метро вновь заработал участок Люблинско-Дмитровской линии метро. Речь идет об отрезке от станции "Дубровка" до станции "Волжская". Его закрыли в конце апреля на время строительства пересадки на станцию БКЛ "Печатники".

Изначально планировалось, что участок откроется только 9 мая, но специалистам удалось завершить строительство значительно раньше. В мэрии отметили, что благодаря проведенным работам на станции "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии метро станет свободнее почти на треть.

В ближайшие дни в регионах европейской части России ожидаются заморозки. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, даже в Ростовской и Волгоградской областях и Калмыкии температура опустится до минус 1–3 градусов. Холодно будет также на юге Приволжья. 5 и 6 мая похолодает в Курской, Тверской, Орловской, Липецкой, Брянской и Московской областях. Столбики термометров местами покажут -4 градуса.

В столичном регионе понижение температуры уже ощущается. Специалисты назвали погоду противоречивой. В одних районах Москвы и Подмосковья одновременно зафиксировали град, снег, метель и ливень, а в других – солнце и штиль. Тепло, как рассказал Вильфанд, вернется в столицу к 6 мая. В дневные часы воздух в городе прогреется до +17 градусов. А 7 мая будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь.

Инаугурации президента Франции Эммануэля Макрона пройдет 7 мая. Церемонию проведут в Елисейском дворце. Макрон победил во втором туре президентских выборов. Его соперницей была лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. За нее свои голоса отдали 41,5 % французов, за действующего президента – на 17% больше. Неделю назад Конституционный совет республики официально признал итоги голосования, тем самым подтвердив право политика на высокий пост.

Эмманюэль Жан-Мишель Фредерик Макрон родился в 1977 году в семье медиков. Будущий лидер нации окончил три престижных французских вуза. Карьеру чиновника начал в Государственной финансовой инспекции. Всего через 10 лет, в 2014 году, он уже получил портфель министра экономики, промышленности и информационных технологий.

Еще через два года он выдвинул свою кандидатуру на пост президента. В первом же туре он набрал наибольшее количество голосов – 24%, а во втором одержал победу, получив поддержку более 66% избирателей. Таким образом, Макрон вошел в историю как самый молодой президент в истории Франции. На момент вступления в должность в 2017 году ему было 39 лет.