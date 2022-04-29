"Москва и мир": закрытие участка Люблинско-Дмитровской линии и заболеваемость COVID-19

Участок Люблинско-Дмитровской линии метро от станции "Дубровка" до "Волжской" закроют с 30 апреля по 9 мая. Это нужно для строительства пересадки с "Печатников" на одноименную станцию Большой кольцевой линии. Для пассажиров запустят компенсационные автобусы.

Несмотря на запуск автобусов, справиться с большим количеством пассажиров будет сложно, отметили в Дептрансе. В связи с этим пассажиров попросили по возможности пользоваться другими линиями метро. Тем, кто едет с "Дубровки" и "Кожуховской", посоветовали уезжать с "Автозаводской" или станции МЦК Дубровка.

Центробанк снизил ключевую ставку до 14% годовых. Однако эксперты допускают дальнейшее снижение данного показателя. Это может произойти на ближайших заседаниях совета директоров регулятора. В ЦБ отметили, что в среднем за год базовая ставка останется в пределах 12,5–14%. Экономисты констатируют, что повышение ключевой ставки остановило отток средств со счетов вкладчиков.

28 февраля Центробанк повысил ключевую ставку с 9,5 до 20% годовых. Свое решение регулятор объяснил кардинальной сменой внешних условий для российской экономики. Однако 8 апреля произошло первое снижение базовой ставки. До 29 апреля она составляла 17%.

За неделю в мире коронавирусом заразились более 4,5 миллиона человек. В среднем заболеваемость снизилась на 20%. Такие данные опубликовала Всемирная организация здравоохранения. В ведомстве отметили, что эта тенденция особенно ощутима в странах Средиземноморье, Тихоокеанского региона и Европы. В то же время увеличивается число заражений в Африке и Америке. Показатель смертности от последствий коронавируса стремительно растет в юго-восточной Азии.

Несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации, страны Евросоюза обсуждают меры по подготовке к новой фазе пандемии. Медики не исключают, что она может наступить осенью. Главная ставка по-прежнему делается на вакцинацию.

Между тем в мире фиксируются новые разновидности штамма "Омикрон". Власти Австралии сообщили о первом случае заражения очередной мутацией вируса. Он был диагностирован у пациента в штате Новый Южный Уэльс. Ранее аналогичная информация поступила от медиков Бразилии.