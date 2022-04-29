"Москва и мир": закрытие участка Люблинско-Дмитровской линии и правила въезда для туристов

Участок Люблинско-Дмитровской линии метро от станции "Дубровка" до "Волжской" закроют с 30 апреля по 9 мая. Это нужно для строительства пересадки с "Печатников" на одноименную станцию Большой кольцевой линии. Для пассажиров запустят компенсационные автобусы.
Несмотря на запуск автобусов, справиться с большим количеством пассажиров будет сложно, отметили в Дептрансе. В связи с этим пассажиров попросили по возможности пользоваться другими линиями метро. Тем, кто едет с "Дубровки" и "Кожуховской", посоветовали уезжать с "Автозаводской" или станции МЦК Дубровка.
Центробанк снизил ключевую ставку до 14% годовых. Однако эксперты допускают дальнейшее снижение данного показателя. Это может произойти на ближайших заседаниях совета директоров регулятора. В ЦБ отметили, что в среднем за год базовая ставка останется в пределах 12,5–14%. Экономисты констатируют, что повышение ключевой ставки остановило отток средств со счетов вкладчиков.
28 февраля Центробанк повысил ключевую ставку с 9,5 до 20% годовых. Свое решение регулятор объяснил кардинальной сменой внешних условий для российской экономики. Однако 8 апреля произошло первое снижение базовой ставки. До 29 апреля она составляла 17%.
1 мая ряд стран меняют правила въезда для туристов. С этого дня Армения отменит все санитарные требования к прибывающим. Им не придется предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Также не потребуется сертификат о вакцинации. Такие изменения стали возможны после снижения в республике числа заболевших COVID-19. За последние две недели в Армении были подтверждены лишь 140 новых случаев.
Позволяет ситуация смягчить ограничения и Таиланду. Туристам не надо больше делать ПЦР-тест. Речь идет о тех, кто полностью привился. Кроме того, в два раза снижается сумма обязательной медицинской страховки. С 1 мая она составит 10 тысяч долларов.
Пока Шахай и Пекин постепенно уходят в карантин, Гонконг принял решение открыться для иностранных туристов. Чтобы попасть в китайскую автономию понадобится сертификат о вакцинации от коронавируса, а также свежий ПЦР-тест. Кроме того, нужно будет пройти тестирование по прибытии и неделю провести на изоляции в отеле.
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