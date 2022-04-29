"Москва и мир": сезон работы фонтанов в Москве и новые правила въезда туристов в ряд стран

В Москве в преддверии майских праздников открыли сезон фонтанов. Воду пустили после долгой сезонной подготовки. Специалисты проверяли насосы, фильтры, подсветку, а также почистили и помыли все конструкции. Фонтаны в столице включают традиционно в конце апреля. Их в городе около 600.
Заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что в ближайшее время приведут в порядок светомузыкальный фонтан в музее-заповеднике "Царицыно". Он находится на острове Подкова в акватории Царицынского пруда. Там обновят водную чашу, систему подсветки, а также технические зоны.
Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга России продлен до 7 мая. Это касается 11 городов, в том числе Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Симферополя. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву. Остальные российские аэропорты, в том числе международные, работают в обычном режиме.
28 апреля стало известно, что авиакомпания "Уральские авиалинии" отменила рейсы в Казахстан, Азербайджан, Армению и Узбекистан. Решение действует до 29 октября. В сообщении перевозчика говорится, что полеты приостанавливаются в связи с закрытием воздушного пространства европейских стран.
Авиакомпания Turkish Airlines отменила часть дополнительных рейсов из аэропортов России на курорты Турции на майские праздники. По данным СМИ, причина этого отказа в их согласовании авиационными властями России.
1 мая ряд стран меняют правила въезда для туристов. С этого дня Армения отменит все санитарные требования к прибывающим. Им не придется предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Также не потребуется сертификат о вакцинации. Такие изменения стали возможны после снижения в республике числа заболевших COVID-19. За последние две недели в Армении были подтверждены 140 новых случаев.
Ситуация позволяет смягчить ограничения и Таиланду. Туристам не надо больше делать ПЦР-тест. Речь идет о тех, кто полностью привился. Кроме того, в два раза снижается сумма обязательной медицинской страховки. С 1 мая она составит 10 тысяч долларов.
Шахай и Пекин постепенно уходят в карантин, а Гонконг принял решение открыться для иностранных туристов. Чтобы попасть в китайскую автономию, понадобится сертификат о вакцинации от коронавируса, а также свежий ПЦР-тест. Кроме того, нужно будет пройти тестирование по прибытии и неделю провести на изоляции в отеле.
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