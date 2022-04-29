"Москва и мир": завершение весенней уборки в столице и снижение заболеваемости COVID-19

В Москве завершили весеннюю уборку. Об этом сообщил Сергей Собянин. Перед майскими праздниками коммунальщики целый месяц моют, красят и ремонтируют тысячи объектов. Уже привели в порядок городские памятники, в том числе Триумфальную арку на Кутузовском проспекте и монумент Победы на Поклонной горе.

К открытию сезона также подготовили фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ. Из-за большого количества элементов все работы проводились вручную. Монументы из титана очищали нейтральным раствором, а из гранита – специальными составами для удаления разводов. Специальным шампунем промыли дороги, мосты, тоннели и переходы. Обновили и разметку.

Кроме того, масштабные работы коснулись причалов с набережными. Помочь городу преобразиться после зимы помогли не только сотрудники ЖКХ, но и сами жители. Во время общего городского субботника столицу убирали около миллиона человек. Они высадили деревья и кустарники, а также собрали почти 260 тысяч кубометров мусора.

Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга России продлен до 7 мая. Это касается 11 городов, в том числе Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Симферополя. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву. Остальные российские аэропорты, в том числе международные, работают в обычном режиме.

28 апреля стало известно, что авиакомпания "Уральские авиалинии" отменила рейсы в Казахстан, Азербайджан, Армению и Узбекистан. Решение действует до 29 октября. В сообщении перевозчика говорится, что полеты приостанавливаются в связи с закрытием воздушного пространства европейских стран.

Авиакомпания Turkish Airlines отменила часть дополнительных рейсов из аэропортов России на курорты Турции на майские праздники. По данным СМИ, причина этого отказа в их согласовании авиационными властями России.

За неделю в мире коронавирусом заразились более 4,5 миллиона человек. В среднем заболеваемость снизилась на 20%. Такие данные опубликовал Всемирная организация здравоохранения. В ведомстве отметили, что эта тенденция особенно ощутима в странах Средиземноморье, Тихоокеанского региона и Европы. В то же время увеличивается число заражений в Африке и Америке. Показатель смертности от последствий коронавируса стремительно растет в юго-восточной Азии.

Несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации, страны Евросоюза обсуждают меры по подготовке к новой фазе пандемии. Медики не исключают, что она может наступить осенью. Главная ставка по-прежнему делается на вакцинацию.

Между тем в мире фиксируются новые разновидности штамма "Омикрон". Власти Австралии сообщили о первом случае заражения очередной мутацией вируса. Он был диагностирован у пациента в штате Новый Южный Уэльс. Ранее аналогичная информация поступила от медиков Бразилии.