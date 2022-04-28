"Москва и мир": столичный фастфуд и итоги выборов во Франции

Столичные власти одобрили первые заявки на гранты для предприятий общественного питания. На открытие семи новых заведений, в числе которых – кофейни, пекарни и бургерная, выделены 11 миллионов рублей. Как сообщили в мэрии, сумма выплат зависит от площади кафе. Максимум город готов потратить 5 миллионов рублей на одну точку.
Всего на развитие отечественных сетей общепита будет выделен 1 миллиард рублей. На грант могут претендовать как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Есть несколько условий: кафе должно быть открыто после 16 марта 2022 года и работать в среднем ценовом сегменте. Еще одна важная оговорка – создание новых рабочих мест.
Конституционный совет Франции признал итоги президентских выборов. Нарушения были выявлены почти на 50 избирательных участках. В результате оказались аннулированы 20 тысяч голосов, однако на окончательные итоги выборов они не повлияли.
Мандат переизбранного президента вступит в силу с полуночи 14 мая. Однако многие французы по-прежнему не согласны с итогами голосования. Эммануэля Макрона закидали помидорами в ходе поездки по региону Иль-де-Франс. Политик во время инцидента находился в центре большой толпы. После того как в Макрона полетели томаты, охрана загородила его от толпы зонтиком.
Правительство РФ поддержит каршеринговые компании и службы такси, которые столкнулись с ростом лизинговых цен. Об этом на заседании кабмина сообщил Михаил Мишустин. Премьер отметил, что такие организации работают непосредственно с людьми, поэтому важно оказать им возможную помощь.
Кроме того, почти 20 миллиардов рублей кабмин выделит для системообразующих предприятий в сфере транспорта и ЖКХ. Первые получат займы по льготной ставке. Она не будет превышать 11% годовых. Максимальный размер займа составит 10 миллиардов рублей. На тех же условиях поддержка будет оказана и предприятиям ЖКХ, но сумма меньше – 5 миллиардов рублей.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: