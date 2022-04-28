"Москва и мир": столичный фастфуд и итоги выборов во Франции

Столичные власти одобрили первые заявки на гранты для предприятий общественного питания. На открытие семи новых заведений, в числе которых – кофейни, пекарни и бургерная, выделены 11 миллионов рублей. Как сообщили в мэрии, сумма выплат зависит от площади кафе. Максимум город готов потратить 5 миллионов рублей на одну точку.

Всего на развитие отечественных сетей общепита будет выделен 1 миллиард рублей. На грант могут претендовать как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Есть несколько условий: кафе должно быть открыто после 16 марта 2022 года и работать в среднем ценовом сегменте. Еще одна важная оговорка – создание новых рабочих мест.

Конституционный совет Франции признал итоги президентских выборов. Нарушения были выявлены почти на 50 избирательных участках. В результате оказались аннулированы 20 тысяч голосов, однако на окончательные итоги выборов они не повлияли.

Мандат переизбранного президента вступит в силу с полуночи 14 мая. Однако многие французы по-прежнему не согласны с итогами голосования. Эммануэля Макрона закидали помидорами в ходе поездки по региону Иль-де-Франс. Политик во время инцидента находился в центре большой толпы. После того как в Макрона полетели томаты, охрана загородила его от толпы зонтиком.

Правительство РФ поддержит каршеринговые компании и службы такси, которые столкнулись с ростом лизинговых цен. Об этом на заседании кабмина сообщил Михаил Мишустин. Премьер отметил, что такие организации работают непосредственно с людьми, поэтому важно оказать им возможную помощь.

Кроме того, почти 20 миллиардов рублей кабмин выделит для системообразующих предприятий в сфере транспорта и ЖКХ. Первые получат займы по льготной ставке. Она не будет превышать 11% годовых. Максимальный размер займа составит 10 миллиардов рублей. На тех же условиях поддержка будет оказана и предприятиям ЖКХ, но сумма меньше – 5 миллиардов рублей.

