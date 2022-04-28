"Москва и мир": МЦД и итоги выборов во Франции

Между Киевским и Белорусским направлениями железной дороги продолжают строить соединительную линию. Она готова на 55%, специалисты проложили более полутора километров путей. Это один из ключевых проектов для МДЦ-4, который станет частью Московских центральных диаметров.

С запуском МЦД-4 пассажиры двух направлений смогут экономить на проезде и бесплатно пересаживаться на метро и МЦК на 18 станциях.

Конституционный совет Франции признал итоги выборов и подтвердил, что Эммануэль Макрон набрал абсолютное большинство голосов во втором туре президентских выборов. За него проголосовали более 58,5% избирателей, за ближайшую конкурентку лидера ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен – на 17% меньше.

В Конституционном совете также сообщили, что проверили все случаи нарушения. Они были выявлены на почти 50 избирательных участках. В результате оказались аннулированы 20 тысяч голосов. Однако на окончательные итоги выборов они никак не могли повлиять.

Мандат переизбранного президента вступит в силу с полуночи 14 мая. Однако многие французы по-прежнему не согласны с итогами голосования. Эммануэля Макрона закидали помидорами в ходе поездки по региону Иль-де-Франс. Политик во время инцидента находился в центре большой толпы. После того как в Макрона полетели томаты, охрана загородила его от толпы зонтиком.

Поездов на юг в разгар туристического сезона будет достаточно. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Она отметила высокий спрос на билеты, в том числе в майские праздники. Это связано в том числе с временным закрытием аэропортов на юге России. По словам Догузовой, РЖД запустили еще 130 дополнительных поездов и это не предел.

Ранее также стало известно, что в этом сезоне РЖД запустят 200 рейсов детских поездов с новыми комфортными вагонами, а проводники пройдут дополнительное обучение и медкомиссию. Всего железные дороги собираются перевезти более 400 тысяч пассажиров в составах детских групп.