"Москва и мир": фестиваль "Пасхальный дар" и COVID-19

У москвичей осталось совсем немного времени, чтобы посетить фестиваль "Пасхальный дар". Он проходит на 23-х городских площадках, 4 находятся в центре, а остальные – в других округах столицы. Кроме того, фестивальные мероприятия проводятся на 7 прихрамовых территориях и в парках. Главной их темой по традиции стала благотворительность.
Все москвичи могут стать участниками акции "Дерево добра" – исполнить желания людей, которым нужны поддержка и внимание. Можно помочь и животным – на Тверском бульваре работает интерактивная программа "Четвероногий друг".
"Пасхальный дар" продлится до 28 апреля включительно, а 30 апреля ему на смену придет новый фестиваль "Московская весна", который будет продолжаться все майские праздники.
Количество летальных исходов из-за коронавируса достигло самого низкого уровня с марта 2020 года. На прошлой неделе в мире жертвами инфекции стали 15 тысяч человек. Такие данные привели во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). При этом медики призвали относиться к этой тенденции с осторожностью.
Угроза появления нового штамма никуда не исчезла. Однако все больше стран продолжают смягчать ограничительные меры, введенные из-за пандемии. В Турции объявили об отмене масок в помещениях. Однако ношение защитных средств в общественном транспорте и медицинских учреждениях пока остается обязательным.
Организаторы Уимблдонского теннисного турнира решили не вводить правило обязательной вакцинации для спортсменов. Таким образом, первая ракетка мира Новак Джокович сможет принять участие в соревнованиях. Ранее серб заявил, что готов отказаться от выхода на корт ради того, чтобы не прививаться от коронавируса.
Лекарства, на которые в марте возник большой спрос, есть в российские аптеках и их достаточно. Об этом глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила во время встречи с Михаилом Мишустиным. Премьер поручил ей лично контролировать обеспечение регионов препаратами. Речь также шла о производстве лекарств на территории России и их завозе из других стран.
Глава Росздравнадзора заверила, что качество всех ввозимых в Россию лекарств, в том числе незарегистрированных и в иностранной упаковке, гарантировано. В России есть целая сеть лабораторных комплексов. Всего их 13. Там проводят полные циклы исследований препаратов.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: