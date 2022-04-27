"Москва и мир": фестиваль "Пасхальный дар" и COVID-19

У москвичей осталось совсем немного времени, чтобы посетить фестиваль "Пасхальный дар". Он проходит на 23-х городских площадках, 4 находятся в центре, а остальные – в других округах столицы. Кроме того, фестивальные мероприятия проводятся на 7 прихрамовых территориях и в парках. Главной их темой по традиции стала благотворительность.

Все москвичи могут стать участниками акции "Дерево добра" – исполнить желания людей, которым нужны поддержка и внимание. Можно помочь и животным – на Тверском бульваре работает интерактивная программа "Четвероногий друг".

"Пасхальный дар" продлится до 28 апреля включительно, а 30 апреля ему на смену придет новый фестиваль "Московская весна", который будет продолжаться все майские праздники.

Количество летальных исходов из-за коронавируса достигло самого низкого уровня с марта 2020 года. На прошлой неделе в мире жертвами инфекции стали 15 тысяч человек. Такие данные привели во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). При этом медики призвали относиться к этой тенденции с осторожностью.

Угроза появления нового штамма никуда не исчезла. Однако все больше стран продолжают смягчать ограничительные меры, введенные из-за пандемии. В Турции объявили об отмене масок в помещениях. Однако ношение защитных средств в общественном транспорте и медицинских учреждениях пока остается обязательным.

Организаторы Уимблдонского теннисного турнира решили не вводить правило обязательной вакцинации для спортсменов. Таким образом, первая ракетка мира Новак Джокович сможет принять участие в соревнованиях. Ранее серб заявил, что готов отказаться от выхода на корт ради того, чтобы не прививаться от коронавируса.

Лекарства, на которые в марте возник большой спрос, есть в российские аптеках и их достаточно. Об этом глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила во время встречи с Михаилом Мишустиным. Премьер поручил ей лично контролировать обеспечение регионов препаратами. Речь также шла о производстве лекарств на территории России и их завозе из других стран.

Глава Росздравнадзора заверила, что качество всех ввозимых в Россию лекарств, в том числе незарегистрированных и в иностранной упаковке, гарантировано. В России есть целая сеть лабораторных комплексов. Всего их 13. Там проводят полные циклы исследований препаратов.