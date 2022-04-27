"Москва и мир": погода в столице и возможная отставка Бориса Джонсона

В Москву и область пришло похолодание. Регион попал в зону влияния циклона. Давление повысится и составит 747 миллиметров ртутного столба, будет прохладно – от 8 до 12 градусов тепла – днем, ночью ожидаются заморозки. Столбики термометров опустятся до минус 1 градуса, а в ночь на пятницу прогнозируется до 4 градусов ниже нуля.

Ненастную картину дополнят дождь и ветер с порывами до 15 метров в секунду. Из-за него 27 апреля в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Владельцам столичных летних веранд рекомендовали их закрыть и укрепить установленные конструкции.

В Гидрометцентре пообещали, что майские праздничные дни будут солнечными, но прохладными. Такую погоду установит скандинавский антициклон. В дневное время воздух в регионе не сможет прогреться более чем на 13 градусов тепла.

Борис Джонсон может уйти в отставку. Статья с таким заголовком вышла в The Times. Издание со ссылкой на высокопоставленного чиновника пишет, что британский парламент не простит премьеру пандемийные вечеринки на Даунинг-стрит.

Все факты нарушения ограничительных мер описаны в докладе, подготовленным аппаратом правительства. Документ еще не обнародован. Публикация откладывалась до окончания официального расследования, которым занимался Скотленд-Ярд. Его представители несколько раз просили удалить из доклада ссылки на ряд дел, находящихся на стадии рассмотрения.

Ранее Джонсон принес извинения перед британцами и депутатами за нарушение коронавирусных ограничений. Однако в отставку подавать не стал, только оплатил выписанный полицией штраф. При этом оппозиционные депутаты продолжаю призывать Джонсона сложить с себя полномочия. Собеседник The Times заявил, что после публикации доклада у премьера не останется другого выхода, как покинуть офис на Даунинг-стрит.

Лекарства, на которые в марте возник большой спрос, есть в российские аптеках и их достаточно. Об этом глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила во время встречи с Михаилом Мишустиным. Премьер поручил ей лично контролировать обеспечение регионов препаратами. Речь также шла о производстве лекарств на территории России и их завозе из других стран.

Глава Росздравнадзора заверила, что качество всех ввозимых в Россию лекарств, в том числе незарегистрированных и в иностранной упаковке, гарантировано. В России есть целая сеть лабораторных комплексов. Всего их 13. Там проводят полные циклы исследований препаратов.