"Москва и мир": получение пособий и возможная отставка Бориса Джонсона

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В Москве упростили получение детских пособий и социальной помощи для безработных. Такое постановление подписал Сергей Собянин. Теперь доход уволенных с 1 марта, которых признали безработными в течение трех месяцев, не будут учитывать при оценке состояния для социальной поддержки. Речь о ежемесячном пособии на детей всех возрастов. Назначать выплаты будут на полгода, либо до достижения 3, 7 или 18 лет.
Также учитывать доходы безработных не станут при выплатах за рождение ребенка у молодых родителей, заключении соцконтракта, предоставлении адресной социальной помощи. В мэрии считают, что меры сделают более эффективной поддержку семей, которые оказались в сложной ситуации из-за потери заработка.
На госуслугах уже можно заполнить заявление на новую выплату на детей от 8 до 17 лет. Срок рассмотрения заявления составляет 10 рабочих дней. В отдельных случаях его могут продлить. Пособие рассчитывается с 1 апреля.
Борис Джонсон может уйти в отставку. Статья с таким заголовком вышла в The Times. Издание, со ссылкой на высокопоставленного чиновника, пишет, что британский парламент не простит премьеру пандемийные вечеринки на Даунинг-стрит.
Все факты нарушения ограничительных мер описаны в докладе, подготовленным аппаратом правительства. Документ еще не обнародован. Публикация откладывалась до окончания официального расследования, которым занимался Скотленд-Ярд. Его представители несколько раз просили удалить из доклада ссылки на ряд дел, находящихся на стадии рассмотрения.
Ранее уже Джонсон принес извинения перед британцами и депутатами за нарушение коронавирусных ограничений. Однако в отставку подавать не стал, только оплатил выписанный полицией штраф. При этом оппозиционные депутаты продолжаю призывать Джонсона сложить с себя полномочия. Собеседник The Times заявил, что после публикации доклада у премьера не останется другого выхода, как покинуть офис на Даунинг-стрит.
Россия завершила строительство первого железнодорожного моста через Амур в Китай. Он находится в селе Нижнеленинское Еврейской автономной области. Первый поезд по российской части запустили во время открытия.
По словам вице-премьера Юрия Трутнева, РФ готова запустить мостовой переезд, как только китайская сторона объявит об открытии своего. Он также отметил, что мост станет стимулом для создания на Дальнем Востоке новых производств и логистических хабов. Также он улучшит транспортную доступность сразу нескольких регионов Дальнего Востока.
Длина железнодорожного моста через Амур составляет более двух километров, и 309 метров из них приходится на российскую сторону. Мост однопутный с совмещенной колеей российского и китайского стандартов. Стоимость строительства оценивается в 10 миллиардов рублей. Изначально мост планировали открывать в августе 2021 года, однако запуск несколько раз переносили.
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