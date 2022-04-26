"Москва и мир": переход на БКЛ у "Элетрозаводской" и новые меры помощи бизнесу в РФ

Подземный переход для пересадки со станции "Электрозаводская" БКЛ на Арбатско-Покровской линию готов почти на 70%. Пересадка строится под тоннелем одной ветки и над тоннелем другой, при этом движение поездов не останавливается.

Михаил Мишустин объявил о новых мерах поддержки бизнеса. В частности, премьер заявил, что часть российских компаний получит право перенести на год платежи по страховым взносам за второй квартал этого года.

В Пекине в супермаркетах царит небывалый ажиотаж. Горожане кинулись запасаться продуктами после того, как местные власти сообщили, что столицу может накрыть новая волна заболеваемости коронавирусом.

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