"Москва и мир": переход со станции "Электрозаводская" БКЛ и снятие ограничений в Швейцарии

Подземный переход для пересадки со станции "Электрозаводская" БКЛ на Арбатско-Покровскую линию готов почти на 70%. Пересадка строится под тоннелем одной ветки и над тоннелем другой, при этом движение поездов не останавливается. Всего на БКЛ появятся 23 пересадки на другие линии метро. Также со станций Большого кольца можно перейти на МЦК, МЦД и на платформы железной дороги.

На базе станции метро "Электрозаводская" будет крупный транспортно-пересадочный узел. Он соединит БКЛ и Арбатско-Покровскую линию, а также платформу Электрозаводская Московской железной дороги. Предполагается, что пассажиропоток узла составит около 70 тысяч человек в часы пик.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о новых мерах поддержки бизнеса. Он заявил, что часть российских компаний получит право перенести на год платежи по страховым взносам за второй квартал этого года. Предприятия, ориентированные на внутренний рынок, смогут воспользоваться отсрочкой и за третий квартал.

Такая помощь может быть оказана производителям продуктов питания и лекарств, а также IT-бизнесу. Кроме того, Мишустин объявил, что кабмин не оставит в стороне проблемы транспортной отрасли, и речь не только о росте стоимости проезда.

В правительстве решили исправить эту ситуацию. Перевозчикам запретят самовольно изменять маршруты и произвольно их отменять. Кроме того, премьер-министр распорядился как можно быстрее подготовить документы для снижению льготной ипотечной ставки до 9%. Такой вид кредитования решено продлить до конца года.

Швейцария открывает границу. С 2 мая страна снимет все ограничения на въезд, введенные из-за пандемии коронавируса. Местные жители и туристы по-прежнему будут обязаны носить маски в общественных местах, включая транспорт и магазины. При этом COVID-сертификаты для посещения кафе, ресторанов и музеев больше не нужны. Также отменен и пятидневный карантин, который были обязаны соблюдать все въезжающие в страну.

На аналогичные меры решилась Колумбия. Для въезда в страну иностранцам необходимо предъявить сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19. Он должен быть сделан за 72 часа до прибытия.

Приступить ко второй фазе смягчения антиковидных ограничений собираются власти Гонконга. Это может произойти через две недели. Несколько дней назад в городе вновь открылись кинотеатры, спортзалы, салоны красоты и музеи. Пока они принимают только вакцинированных посетителей. Ресторанам продлили время работы до 22:00, а населению разрешили собираться группами до четырех человек.