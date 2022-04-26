"Москва и мир": тестирование Face Pay в наземном транспорте и новая волна COVID-19 в КНР

Тестирование системы оплаты проезда Face Pay запустят в наземном транспорте в мае. В эксперименте смогут принять участие жители города. Из желающих сформируют фокус-группу. В нее войдут 100 человек. Face Pay хотят внедрить и в электробусах. Такой способ оплаты проезда уже доступен на всех станциях столичной подземки.

Чтобы перейти на полностью бесконтактный способ оплаты поездок в столичной метро, нужно зарегистрироваться в приложении "Метро Москвы", загрузить туда свою фотографию, привязать карту "Тройка" и банковскую карту.

В Минтрансе отметили, что система оплаты через распознавание лица обретает все большую популярность. Только за первые три месяца 2022 года москвичи совершили уже шесть миллионов поездок, используя возможности биометрии.

Льготную ипотеку под 9% можно будет взять уже совсем скоро. О снижении ставки в ближайшие дни сообщили в министерстве строительства и ЖКХ. Деньги предназначены на покупку жилья на этапе строительства во всех регионах страны.

Программу льготной ипотеки под 7% запустили два года назад. Но в начале этого месяца процент подняли до 12% из-за повышения ключевой ставки Центробанка. Тогда же увеличили предельную сумму кредита. Для Москвы и области – это 12 миллионов рублей.

Ставку решили снизить после предложения президента РФ. Владимир Путин заявил, что, несмотря на непростую ситуацию, в России удалось сохранить программы льготного ипотечного кредитования, включая семейную ипотеку, а также увеличить объем федеральных средств на эти цели. По словам Путина, программу льготной ипотеки, которая заканчивается 1 июня, нужно продлить до конца года.

В Пекине в супермаркетах царит небывалый ажиотаж. Горожане стали запасаться продуктами после того, как местные власти сообщили, что столицу может накрыть новая волна заболеваемости коронавирусом.

Накануне в деловом центре Чаоян началось массовое тестирование. Оно продлится три дня. Тест обязаны сдать и те, кто живут в районе, и те, кто там работают. Дело в том, что подавляющее большинство из новых 42 случаев заболевания COVID-19, зарегистрированных в Пекине, приходятся именно на Чаоян.

Отдельные многоквартирные дома в китайской столице перешли в режим самоизоляции. Закрыты некоторые учебные заведения, рестораны, местами введен запрет на все групповые мероприятия, включая занятия спортом.

Уже почти месяц продолжается локдаун и в Шанхае. С конца прошлой недели там вновь зарегистрировано более 100 новых смертей, связанных с коронавирусом. Медикам сложно выявлять вирусоносителей, так как подавляющее большинство случаев заболевания протекает бессимптомно.

