"Москва и мир": новые офисы Московского долголетия и поставки овощей в РФ

Сразу 13 центров Московского долголетия открылись 25 апреля в столице. Они приглашают горожан старшего возраста провести время с пользой. В офисах обустроены актовые залы, для проведения спектаклей и концертов, тренажерные комнаты для занятий спортом, а также уютные гостиные, где можно поиграть, например, в бильярд, видеоигры или шахматы.

Россия обеспечивает себя овощами почти на 90%. Об этом на совещании с вице-премьерами заявил Михаил Мишустин. Он отметил, что это не максимально возможный показатель, потенциал для роста еще есть – за счет увеличения урожая в теплицах. Власти подписали документ о помощи аграриям.

Эммануэль Макрон останется президентом Франции в ближайшие пять лет. Во втором туре он набрал более 57,5 % голосов. ЕГо соперница – лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен – на 15 процентов меньше. Таким образом, впервые за 20 лет французский президент остался у власти на второй срок.