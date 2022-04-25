"Москва и мир": новые центры "Московского долголетия" и возвращение космического экипажа

13 центров "Московского долголетия" открылись в столице 25 апреля. Они приглашают горожан старшего возраста провести время с пользой. В офисах обустроены актовые залы для проведения спектаклей и концертов, тренажерные комнаты для занятий спортом, а также уютные гостиные, где можно поиграть в бильярд, видеоигры или шахматы. Один из таких центров открылся в районе Вешняки. Его посетил Сергей Собянин.
В столице стало 34 офиса "Московского долголетия". До конца этого года планируется открыть еще 37 таких объектов. Их организуют в разных районах города. В настоящее время горожанам старше 55 лет доступны больше 130 клубных занятий, присоединиться к которым можно как очно, так и дистанционно. А когда на улице станет по-настоящему тепло, некоторые мероприятия будут проводиться на свежем воздухе.
Россия обеспечивает себя овощами почти на 90%. Об этом на совещании с вице-премьерами заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что это не максимально возможный показатель, потенциал для роста еще есть за счет увеличения урожая в теплицах. Власти подписали документ о помощи аграриям.
На совещании также обсудили вопрос туристического кешбэка. Теперь его могут получать родители, которые отправляют детей в лагерь. По программе купили уже около 170 тысяч путевок. На счета россиян кешбэком вернули 2,5 миллиарда рублей.
Члены космического экипажа Crew Dragon 25 апреля вернутся на Землю. Аппарат приводнится у побережья американского штата Флорида. Накануне корабль отделился от МКС и направился к Земле.
Согласно первоначальным планам, участники проекта должны были покинуть станцию 19 апреля. Однако из-за неблагоприятных погодных условий, которые могли помешать подобрать экипаж в океане, отстыковку пришлось переносить. В итоге экипаж пробыл на станции две недели вместо восьми дней.
Это была первая полностью коммерческая миссия. В ее составе – бизнесмены Ларри Коннор, Эйтан Стиббе и Марк Пэти. За ними присматривал профессионал, бывший астронавт Майкл Лопес-Алегриа. До нынешней миссии он совершил четыре полета на орбиту общей продолжительностью 257 дней. Информация о том, сколько путешественники заплатили за участие в проекте, не разглашается. Но, по данным некоторых СМИ, каждый отдал около 55 миллионов долларов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: