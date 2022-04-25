"Москва и мир": новые центры "Московского долголетия" и возвращение космического экипажа

13 центров "Московского долголетия" открылись в столице 25 апреля. Они приглашают горожан старшего возраста провести время с пользой. В офисах обустроены актовые залы для проведения спектаклей и концертов, тренажерные комнаты для занятий спортом, а также уютные гостиные, где можно поиграть в бильярд, видеоигры или шахматы. Один из таких центров открылся в районе Вешняки. Его посетил Сергей Собянин.

В столице стало 34 офиса "Московского долголетия". До конца этого года планируется открыть еще 37 таких объектов. Их организуют в разных районах города. В настоящее время горожанам старше 55 лет доступны больше 130 клубных занятий, присоединиться к которым можно как очно, так и дистанционно. А когда на улице станет по-настоящему тепло, некоторые мероприятия будут проводиться на свежем воздухе.

Россия обеспечивает себя овощами почти на 90%. Об этом на совещании с вице-премьерами заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что это не максимально возможный показатель, потенциал для роста еще есть за счет увеличения урожая в теплицах. Власти подписали документ о помощи аграриям.

На совещании также обсудили вопрос туристического кешбэка. Теперь его могут получать родители, которые отправляют детей в лагерь. По программе купили уже около 170 тысяч путевок. На счета россиян кешбэком вернули 2,5 миллиарда рублей.

Члены космического экипажа Crew Dragon 25 апреля вернутся на Землю. Аппарат приводнится у побережья американского штата Флорида. Накануне корабль отделился от МКС и направился к Земле.

Согласно первоначальным планам, участники проекта должны были покинуть станцию 19 апреля. Однако из-за неблагоприятных погодных условий, которые могли помешать подобрать экипаж в океане, отстыковку пришлось переносить. В итоге экипаж пробыл на станции две недели вместо восьми дней.

Это была первая полностью коммерческая миссия. В ее составе – бизнесмены Ларри Коннор, Эйтан Стиббе и Марк Пэти. За ними присматривал профессионал, бывший астронавт Майкл Лопес-Алегриа. До нынешней миссии он совершил четыре полета на орбиту общей продолжительностью 257 дней. Информация о том, сколько путешественники заплатили за участие в проекте, не разглашается. Но, по данным некоторых СМИ, каждый отдал около 55 миллионов долларов.