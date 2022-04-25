"Москва и мир": столичная поддержка экономики и возвращение космического экипажа на Землю

Москва поддержит промышленность, бизнес, некоммерческие организации и туристическую сферу. Уже работают десятки мер помощи разным секторам экономики города, которые оказались под санкционным давлением. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Так, для промышленных предприятий снизили ставку льготного кредитования с 15 до 11% годовых и расширили список заемщиков, которые могут взять кредит. Для социально ориентированных НКО увеличили гранты и субсидии. А для владельцев палаток, киосков и сезонных павильонов снизили размер обеспечительного платежа в несколько раз. Бизнес освободили от взносов в бюджет на пять месяцев.

Также в ближайшие дни решат, как поддержать владельцев аттракционов в городских парках. А москвичам, которые сейчас находятся в поисках работы, помогут с оплатой обучения новым специальностям. Определили и три приоритетных направления поддержки туристической отрасли. Это деловой туризм, молодежный и туризм для старшего поколения.

В этом сезоне РЖД запустят 200 рейсов "детских" поездов с новыми комфортными вагонами. А проводники пройдут дополнительное обучение и медкомиссию. Всего в компании собираются перевезти более 400 тысяч пассажиров в составах детских групп. Это на 30% больше, чем в 2021 году.

В РЖД уже фиксируют высокий спрос на билеты к Черному морю и курортам Северного Кавказа. Поэтому летом на юг России будут курсировать 85 дополнительных составов из разных регионов страны. Всего в этом направлении россиянам предоставят 8,5 миллиона мест в поездах. Если потребуется больше, то увеличат и это количество.

Перевозить пассажиров, например, в Сочи будет дополнительно 31 состав. Кстати, там в конце этой недели откроют первые 20 пляжей. Также в этом сезоне на черноморском побережье благоустроят почти 190 территорий для отдыха у моря.

Члены космического экипажа Crew Dragon 25 апреля вернутся на Землю. Аппарат приводнится у побережья американского штата Флорида. Накануне корабль отделился от МКС и направился к Земле.

Согласно первоначальным планам, участники проекта должны были покинуть станцию 19 апреля. Однако из-за неблагоприятных погодных условий, которые могли помешать подобрать экипаж в океане, отстыковку пришлось переносить. В итоге экипаж пробыл на станции две недели вместо восьми дней.

Это была первая полностью коммерческая миссия. В ее составе – бизнесмены Ларри Коннор, Эйтан Стиббе и Марк Пэти. За ними присматривал профессионал, бывший астронавт Майкл Лопес-Алегриа. До нынешней миссии он совершил четыре полета на орбиту общей продолжительностью 257 дней. Информация о том, сколько путешественники заплатили за участие в проекте, не разглашается. Но, по данным некоторых СМИ, каждый отдал около 55 миллионов долларов.

