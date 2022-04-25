"Москва и мир": открытие речной навигации в столице и победа Макрона на выборах во Франции

В столице открылась круизная речная навигация. Первый теплоход отправится с Северного речного вокзала в Тверь. В департаменте транспорта Москвы рассказали, что в 2022 году более 100 теплоходов будут связывать около 40 российских городов. Также появятся новые маршруты прогулочного флота в центре столицы, обновят систему и подход к их организации. Кроме того, все маршруты соединят в единую сеть, а на причалах появятся карты с остановками.

В 2021 году Северный речной вокзал посетили два миллиона человек. С причалов на речные прогулки отправились более 700 тысяч пассажиров. И не меньшие цифры ожидаются в этом году.

В этом сезоне РЖД запустят 200 рейсов "детских" поездов с новыми комфортными вагонами. А проводники пройдут дополнительное обучение и медкомиссию. Всего в компании собираются перевезти более 400 тысяч пассажиров в составах детских групп. Это на 30% больше, чем в прошлом году.

В РЖД уже фиксируют высокий спрос на билеты к Черному морю и курортам Северного Кавказа. Поэтому летом на юг России будут курсировать 85 дополнительных составов из разных регионов страны. Всего в этом направлении россиянам предоставят 8,5 миллиона мест в поездах. Если потребуется больше, то увеличат и это количество.

Перевозить пассажиров, например, в Сочи будет дополнительно 31 состав. Кстати, там в конце этой недели откроют первые 20 пляжей. Также в этом сезоне на черноморском побережье благоустроят почти 190 территорий для отдыха у моря.

Эммануэль Макрон останется президентом Франции в ближайшие пять лет. Во втором туре он набрал более 57,5% голосов. Его соперница, лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен набрала на 15% меньше. Таким образом, впервые за 20 лет французский президент остался у власти на второй срок.

Макрон вышел в лидеры выборной кампании еще в первом туре. Его рейтинг превышал 40%, такого не было со времен Жака Ширака. Пока сторонники вновь избранного лидера нации праздновали победу на Марсовом поле у подножия Эйфелевой башни, не согласные с итогами выборов устраивали митинги и пикеты.

Беспорядки вспыхнули в Тулузе, Ренне, Страсбурге и Париже. Демонстранты требовали пересмотра результатов голосования. Они строили баррикады из мусорных баков и перекрывали дороги. Чтобы навести порядок, полиция применила слезоточивый газ. В столице для разгона толпы силовики открыли стрельбу. По информации местных СМИ, два человека погибли.

