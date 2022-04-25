"Москва и мир": открытие речной навигации в столице и победа Макрона на выборах во Франции

В столице открылась круизная речная навигация. Первый теплоход отправится с Северного речного вокзала в Тверь. В департаменте транспорта Москвы рассказали, что в 2022 году более 100 теплоходов будут связывать около 40 российских городов. Также появятся новые маршруты прогулочного флота в центре столицы, обновят систему и подход к их организации. Кроме того, все маршруты соединят в единую сеть, а на причалах появятся карты с остановками.
В 2021 году Северный речной вокзал посетили два миллиона человек. С причалов на речные прогулки отправились более 700 тысяч пассажиров. И не меньшие цифры ожидаются в этом году.
В этом сезоне РЖД запустят 200 рейсов "детских" поездов с новыми комфортными вагонами. А проводники пройдут дополнительное обучение и медкомиссию. Всего в компании собираются перевезти более 400 тысяч пассажиров в составах детских групп. Это на 30% больше, чем в прошлом году.
В РЖД уже фиксируют высокий спрос на билеты к Черному морю и курортам Северного Кавказа. Поэтому летом на юг России будут курсировать 85 дополнительных составов из разных регионов страны. Всего в этом направлении россиянам предоставят 8,5 миллиона мест в поездах. Если потребуется больше, то увеличат и это количество.
Перевозить пассажиров, например, в Сочи будет дополнительно 31 состав. Кстати, там в конце этой недели откроют первые 20 пляжей. Также в этом сезоне на черноморском побережье благоустроят почти 190 территорий для отдыха у моря.
Эммануэль Макрон останется президентом Франции в ближайшие пять лет. Во втором туре он набрал более 57,5% голосов. Его соперница, лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен набрала на 15% меньше. Таким образом, впервые за 20 лет французский президент остался у власти на второй срок.
Макрон вышел в лидеры выборной кампании еще в первом туре. Его рейтинг превышал 40%, такого не было со времен Жака Ширака. Пока сторонники вновь избранного лидера нации праздновали победу на Марсовом поле у подножия Эйфелевой башни, не согласные с итогами выборов устраивали митинги и пикеты.
Беспорядки вспыхнули в Тулузе, Ренне, Страсбурге и Париже. Демонстранты требовали пересмотра результатов голосования. Они строили баррикады из мусорных баков и перекрывали дороги. Чтобы навести порядок, полиция применила слезоточивый газ. В столице для разгона толпы силовики открыли стрельбу. По информации местных СМИ, два человека погибли.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: