"Москва и мир": большая реставрация в столице и выборы во Франции

Сергей Собянин осмотрел итоги реставрации Малороссийского подворья на Маросейке. Зданию вернули исторический облик и приспособили для современного использования. На первом этаже будут офисы, на втором и третьем – квартиры. На реставрацию ушло почти полтора миллиарда частных инвестиций.

Мэр отметил, что программа восстановления объектов культурного наследия в Москве сохранится в полном объеме несмотря на экономические сложности.

Также Сергей Собянин вручил нагрудные знаки "Почетный реставратор города Москвы". Их получили известные специалисты, на счету которых десятки важных проектов – от Екатерининского дворца до павильонов ВДНХ.

Французы обсуждают теледебаты кандидатов в президенты. Они прошли накануне. Симпатии избирателей разделились почти поровну. Согласно результатам опроса, 56% жителей страны посчитали, что убедительнее был действующий президент Эммануэль Макрон. Остальные 44% отдали предпочтение лидеру ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Дебаты главных выборов подчиняются строгому регламенту. Общий хронометраж не может превышать два с половиной часа. Заранее оговариваются также все темы и время выступления каждого кандидата. Исключений не было сделано и на этот раз.

Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон обошли 10 конкурентов и стали победителями первого тура президентских выборов. Он прошел 10 апреля. Макрон получил почти 28% голосов, Ле Пен – чуть больше 23 %. Второй тур выборов пройдет в ближайшее воскресенье, 24 апреля.

В нескольких регионах России сохраняется сложная ситуация с весенними паводками. Так, в Подмосковье вода подтопила более 200 приусадебных участков и 10 дорог. В частности, под Луховицами два населенных пункта отрезаны от сообщения. Там спасатели организовали лодочную переправу. Такая ситуация на реке Ока сложилась из-за неустойчивой погоды в начале апреля – сначала был снегопад, а затем оттепель.

Уровень воды продолжает расти в Клязьме. Накануне река вышла из берегов в Орехово-Зуеве. Половодье и в Брянской области. Там затоплены почти 550 приусадебных участков. Жителей тоже перевозят на лодках и высокопроходимой технике. В Брянске уже ввели режим чрезвычайной ситуации. А в Бурятии для защиты от наводнений началось строительство двух дамб – в Кяхтинском районе и в Улан-Удэ. Ранее там обострилась ситуация с паводком на береговой линии реки Селенги, это главный приток Байкала. Также подтопления были в других районах региона.