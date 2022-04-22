"Москва и мир": закрытие станций метро и выборы во Франции

Участок Люблинско-Дмитровской линии метро от станции "Дубровка" до "Волжской" закроют с 30 апреля по 9 мая. Это нужно для строительства пересадки с "Печатников" на одноименную станцию Большой кольцевой линии.

Ограничения придутся в основном на выходные и праздники, однако в подземке, по ожиданиям Дептранса, все равно будет много людей. Несмотря на запуск компенсационных автобусов, справиться с большим количеством пассажиров будет сложно. В связи с этим пассажиров просят по возможности пользоваться другими линиями метро.

Тем, кто едет с "Дубровки" и "Кожуховской", посоветовали уезжать с "Автозаводской" или станции МЦК Дубровка. Тем, кто обычно пользуется "Печатниками" или "Волжской", рекомендовали строить маршрут через станции МЦД Люблино и Текстильщики. Пассажирам участка "Люблино" – "Зябликово" проще всего будет добраться в центр через Замоскворецкую линию. Чтобы городской транспорт шел без задержек и справлялся с потоком, также изменят в схему движения в районе закрытых станций.

Французы обсуждают теледебаты кандидатов в президенты. Они прошли накануне. Симпатии избирателей разделились почти поровну. Согласно результатам опроса, 56% жителей страны посчитали, что убедительнее был действующий президент Эммануэль Макрон. Остальные 44% отдали предпочтение лидеру ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Дебаты главных выборов подчиняются строгому регламенту. Общий хронометраж не может превышать два с половиной часа. Заранее оговариваются также все темы и время выступления каждого кандидата. Исключений не было сделано и на этот раз.

Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон обошли 10 конкурентов и стали победителями первого тура президентских выборов. Он прошел 10 апреля. Макрон получил почти 28% голосов, Ле Пен – чуть больше 23 %. Второй тур выборов пройдет в ближайшее воскресенье, 24 апреля.

Сергей Собянин осмотрел итоги реставрации Малороссийского подворья на Маросейке. Зданию вернули исторический облик и приспособили для современного использования. На первом этаже будут офисы, на втором и третьем – квартиры. На реставрацию ушло почти полтора миллиарда частных инвестиций.

Мэр отметил, что программа восстановления объектов культурного наследия в Москве сохранится в полном объеме несмотря на экономические сложности.

Также Сергей Собянин вручил нагрудные знаки "Почетный реставратор города Москвы". Их получили известные специалисты, на счету которых десятки важных проектов – от Екатерининского дворца до павильонов ВДНХ.