"Москва и мир": фестиваль "Пасхальный дар" и выборы во Франции

В столице 23 апреля откроется седьмой фестиваль "Пасхальный дар". На протяжении недели для москвичей будут работать 23 фестивальные площадки в центре и в других округах города.

Сергей Собянин отметил, что после вынужденного перерыва главный благотворительный фестиваль Москвы пройдет без всяких ограничений. На каждой площадке будут расположены "Пасхальные деревья добра", под которыми можно найти яйца с желаниями подопечных различных некоммерческих организаций и исполнить одно из них.

Проект "Четвероногий друг" на Тверском бульваре объединит людей, неравнодушных к проблеме бездомных животных. Горожане смогут помочь приютам, пообщаться с питомцами или забрать их домой. Благотворительные фонды приготовили лекции, уроки театральные постановки и выступления детских коллективов.

Пасхальную программу предлагает и ВДНХ. В нее вошли познавательные мероприятия, интерактивные занятия, творческие мастер-классы. Также посетителей выставки ждут экскурсии и квесты.

Французы обсуждают теледебаты кандидатов в президенты. Они прошли накануне. Симпатии избирателей разделились почти поровну. Согласно результатам опроса, 56% жителей страны посчитали, что убедительнее был действующий президент Эммануэль Макрон. Остальные 44% отдали предпочтение лидеру ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Дебаты главных выборов подчиняются строгому регламенту. Общий хронометраж не может превышать 2,5 часа. Заранее оговариваются также все темы и время выступления каждого кандидата. Исключений не было сделано и на этот раз.

Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон обошли 10 конкурентов и стали победителями первого тура президентских выборов. Он прошел 10 апреля. Макрон получил почти 28% голосов, Ле Пен – чуть больше 23%. Второй тур выборов пройдет в ближайшее воскресенье, 24 апреля.

Пожар в Центральном НИИ войск Воздушно-космической обороны в Твери ликвидирован. На тушение у спасателей ушли почти сутки. Сообщение о возгорании в здании на улице Афанасия Никитина поступило 21 апреля около 11 утра. Пожар возник в одном из помещений на втором этаже административного корпуса института. Огонь охватил несколько этажей и стремительно распространился по деревянным перекрытиям и пустотам.

Общая площадь пожара, которому присвоили третий номер сложности, достигла 1,5 тысячи квадратных метров. В результате 6 человек погибли и более 20 пострадали. Некоторые надышались дымом, другие получили травмы, когда выпрыгивали из окон. 13 из них потребовалась госпитализация.

По предварительной информации, причиной пожара могла стать аварийная работа электросети. Среди других версий – короткое замыкание. Свою проверку начала военная прокуратура. Ей предстоит установить точные причины возгорания, а также принять меры, направленные на устранение нарушений и привлечение виновных к ответственности. Также возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.