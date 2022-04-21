"Москва и мир": возмещение расходов и день рождения Елизаветы II

Правительство РФ выделит авиакомпаниям 100 миллиардов рублей, чтобы частично возместить расходы на внутренние перевозки в условиях санкций. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Средства поступят из резервного фонда правительства. По словам премьера, отрасль столкнулась с серьезными ограничениями и запретами, в том числе в части поставок запчастей и технического обслуживания самолетов.

Также Михаил Мишустин поручил Минцифры завершить работу над отечественным магазином приложений для мобильных устройств. Это нужно сделать до 1 июня. Ранее премьер заявлял, что сервисы App Store и Google Play могут ограничить доступ к скачиванию приложений в России.

Елизавета II отмечает 96-й день рождения. Королева Великобритании решила провести этот день в поместье Сандрингем. Накануне она прибыла туда на вертолете и поселилась в небольшом коттедже, где любил проводить время ее муж принц Филипп. День рождения королева отметит в узком семейном кругу, а также примет несколько гостей.

О празднике пока мало что напоминает, всего несколько мероприятий. Среди них – фото Елизаветы II в окружении двух ее пони. Снимок опубликовала Королевская Виндзорская конная выставка. Кроме того, вечером будет дан оружейный салют. Все торжественные официальные мероприятия по случаю праздника традиционно состоятся в июне.

Обычай отмечать монарший день рождения дважды в XVIII веке ввел Георг II. Родившийся в ноябре король решил, что летняя погода больше подходит для уличных гуляний. В 2022 году британцы отметят в первый летний месяц еще одну дату – 70-летие восшествия Елизаветы II на британский престол.

Прогнозы о дефолте в России не оправдаются. Об этом заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Она выступила в Госдуме с отчетом о работе ведомства.

По данным Минфина, на 1 февраля 2022 года внешний госдолг России составляет почти 60 миллиардов долларов. Ранее глава министерства Антон Силуанов заявлял, что РФ погасит его в валюте, только если ее валютные счета разморозят. В случае отказа или отсутствия ответа от банков-агентов Россия готова погашать и обслуживать свои валютные обязательства в рублях.

Тем временем Госдума продлила полномочия Эльвиры Набиуллиной еще на пять лет. Она занимает должность председателя Банка России с июня 2013 года. Это будет ее третий срок.