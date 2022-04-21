"Москва и мир": погода в столице и день рождения Елизаветы II

В столичном регионе облачно и мокро. Дожди принес циклон. В Москве может выпасть около 25% месячной нормы осадков – это примерно одно ведро воды на квадратный метр. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, ливни прекратятся только вечером. В комплексе городского хозяйства заявили, что на случай ЧП дежурят бригады Мосводостока. О подтоплениях москвичи могут сообщить в управу района, префектуру округа, на портал "Наш город", в Единый диспетчерский центр.

Что касается температуры, то днем термометры будут показывать 5–10 градусов тепла. Атмосферное давление в столице вырастет и составит 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. А вот на выходных в Москве и Подмосковье потеплеет. Днем воздух прогреется до плюс 13–15 градусов. Однако местами возможны небольшие дожди.

Елизавета II отмечает 96-й день рождения. Королева Великобритании решила провести этот день в поместье Сандрингем. Накануне она прибыла туда на вертолете и поселилась в небольшом коттедже, где любил проводить время ее муж принц Филипп. День рождения королева отметит в узком семейном кругу, а также примет несколько гостей.

О празднике пока мало что напоминает, всего несколько мероприятий. Среди них – фото Елизаветы II в окружении двух ее пони. Снимок опубликовала Королевская Виндзорская конная выставка. Кроме того, вечером будет дан оружейных салют. Все торжественные официальные мероприятия по случаю праздника традиционно состоятся в июне.

Обычай отмечать монарший день рождения дважды в XVIII веке ввел Георг II. Родившийся в ноябре король решил, что летняя погода больше подходит для уличных гуляний. В 2022 году британцы отметят в первый летний месяц еще одну дату – 70-летие восшествия Елизаветы II на британский престол.

Колонну военной техники, которая примет участие в параде Победы, переместили из подмосковного Алабина на площадку в Печатниках. В ее составе находятся более 100 боевых машин, в том числе бронированные автомобили "Тайфун" и ракетные комплексы "Искандер". Гусеничную технику перемещают в столицу по железной дороге, а танки – при помощи автомобильных тралов.

До парада во временном парке техника пройдет подготовку и покраску. На маршруте следования машин к Красной площади расположены 78 инженерных сооружений – путепроводы, эстакады, пешеходные, транспортные тоннели. Также техника проедет по нескольким мостам, в том числе Крылатскому, Карамышевскому, Большому Москворецкому и Большому Каменному. Каждый год перед парадом их тщательно обследуют. Специалисты проводят контрольные измерения объектов и рассчитывают нагрузку.

Из-за подготовки к 9 Мая в столице ограничивают движения на некоторых улицах. Перекрытия будут вводить 21, 22 и 25 апреля.