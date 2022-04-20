"Москва и мир": 1,5 млн товаров для беженцев из Донбасса и экстрадиция Ассанжа в США

20 апреля, 21:40
Москва собрала для беженцев из Донбасса 1,5 миллиона упаковок продуктов и товаров первой необходимости. Об этом рассказал Сергей Собянин на встрече с волонтерами и руководителями некоммерческих организации. Мэр приехал в штаб по сбору гуманитарной помощи, который находится на Коровьем Валу.
По итогам встречи мэр решил в 1,5 раза увеличить объем грантов для некоммерческих организаций – с 400 до 600 миллионов рублей. А также выделить в этом году социально ориентированным НКО субсидии на возмещение расходов – это более 190 миллионов рублей. В Москве зарегистрировано почти 30 тысяч негосударственных некоммерческих организаций, из них около 10 тысяч – социально ориентированные.
В 58 регионах России начался пожароопасный сезон. На территории Воронежской, Калининградской, Самарской, Курганской, Тюменской, Амурской областей, Забайкальского, Хабаровского, Красноярского края, Хакасии, Тывы и Бурятии действует особый противопожарный режим.
Основная причина возгораний – это умышленные поджоги сухой травы. Это приводит к тому, что огонь с полей перекидывается на постройки, технику и кладбища. По словам спасателей, поджигателей не останавливают даже возросшие штрафы. Нередко с огнем балуются и дети.
Тяжелая ситуация в Сибири. Есть первые пострадавшие. В Хакасии за прошедшие выходные зарегистрировали 93 очага возгорания. Потушили первые в этом сезоне лесные пожары и в Подмосковье. Возгорания произошли в Истре и Клину. На этом фоне жителей региона призывают при обнаружении пожара позвонить по телефону горячей линии лесной охраны.
Джулиана Ассанжа разрешили экстрадировать в США. Лондонский суд после слушаний принял решение о выдаче ордера. Согласно правилам, теперь дело основателя WikiLeaks отправят в МВД. Последнее слово в вопросе отправки подсудимого в Вашингтон остается за главой ведомства Прити Пател.
Кроме того, защита Ассанжа может обжаловать решение судейской коллегии и предоставить свои доводы для отмены вердикта до 18 мая. Если все останется как есть и основателя WikiLeaks отправят в Соединенные Штаты, то там ему грозит до 175 лет лишения свободы по 18 обвинениям.
Речь идет о шпионаже и раскрытии секретной информации. Сторонники Ассанжа отреагировали на эту новость пикетом. Они собрались у здания суда и потребовали освободить журналиста. А Международная федерация журналистов призвала президента США Джо Байдена прекратить политическое преследование своего коллеги.
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