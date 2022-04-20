"Москва и мир": желтый уровень погодной опасности в столице и экстрадиция Ассанжа в США

В столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Он действует до вечера 20 апреля из-за сильного ветра с порывами до 15 метров в секунду. Тем не менее в Москве настоящая весна – солнечно и тепло. Однако 21 апреля на погоду начнет влиять циклон, который принесет дожди.

В городе может выпасть до четверти месячной нормы осадков. Синоптики говорят, что таким образом апрель старается компенсировать мартовский дефицит. Что касается температуры, то в дневные часы она воздуха не превысит отметку +10 градусов.

В ближайшие выходные, по словам специалистов, резкого всплеска тепла не ожидается. Однако находиться на улице будет комфортно. На Пасху прогнозируется облачная погода с прояснениями. При этом местами ожидаются небольшие дожди. Сильного ветра не будет. Воздух в субботу и воскресенье в городе прогреется до 3–8 градусов тепла ночью, а днем – до +9–12 градусов. Это климатическая норма.

Москва собрала для беженцев из Донбасса 1,5 миллиона упаковок продуктов и товаров первой необходимости. Об этом рассказал Сергей Собянин на встрече с волонтерами и руководителями некоммерческих организации. Мэр приехал в штаб по сбору гуманитарной помощи, который находится на Коровьем Валу.

По итогам встречи мэр решил в 1,5 раза увеличить объем грантов для некоммерческих организаций – с 400 до 600 миллионов рублей. А также выделить в этом году социально ориентированным НКО субсидии на возмещение расходов – это более 190 миллионов рублей. В Москве зарегистрировано почти 30 тысяч негосударственных некоммерческих организаций, из них около 10 тысяч – социально ориентированные.

Джулиана Ассанжа разрешили экстрадировать в США. Лондонский суд после слушаний принял решение о выдаче ордера. Согласно правилам, теперь дело основателя WikiLeaks отправят в МВД. Последнее слово в вопросе отправки подсудимого в Вашингтон остается за главой ведомства Прити Пател.

Кроме того, защита Ассанжа может обжаловать решение судейской коллегии и предоставить свои доводы для отмены вердикта до 18 мая. Если все останется как есть и основателя WikiLeaks отправят в Соединенные Штаты, то там ему грозит до 175 лет лишения свободы по 18 обвинениям.

Речь идет о шпионаже и раскрытии секретной информации. Сторонники Ассанжа отреагировали на эту новость пикетом. Они собрались у здания суда и потребовали освободить журналиста. А Международная федерация журналистов призвала президента США Джо Байдена прекратить политическое преследование своего коллеги.