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Политика

18:05

"Москва и мир": велопарковки в столице и извинения премьер-министра Великобритании

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В Москве сделают еще 370 новых велопарковок. К осени их будет три тысячи. Об этом рассказали в ЦОДД. Места для велосипедов и самокатов появятся у станций метро "Мичуринский проспект", "Селигерская", "Алексеевская", у платформы МЦК Крымская.

Сезон велопроката в столице уже начался. Он станет юбилейным, десятым. Для москвичей и гостей города подготовили более 7,5 тысячи велосипедов, в том числе 500 электрических. Весь двухколесный транспорт проверили и отремонтировали, а также обновили дизайн. Для этого использовали оранжевый цвет, как у других сервисов аренды. Цены на прокат не изменились. Также в мае добавят более удобный для туристов прогулочный тариф.

В 58 регионах России начался пожароопасный сезон. На территории Воронежской, Калининградской, Самарской, Курганской, Тюменской, Амурской областей, Забайкальского, Хабаровского, Красноярского края, Хакасии, Тывы и Бурятии действует особый противопожарный режим.

Основная причина возгораний – это умышленные поджоги сухой травы. Это приводит к тому, что огонь с полей перекидывается на постройки, технику и кладбища. По словам спасателей, поджигателей не останавливают даже возросшие штрафы. Нередко с огнем балуются и дети.

Тяжелая ситуация в Сибири. Есть первые пострадавшие. В Хакасии за прошедшие выходные зарегистрировали 93 очага возгорания. Потушили первые в этом сезоне лесные пожары и в Подмосковье. Возгорания произошли в Истре и Клину. На этом фоне жителей региона призывают при обнаружении пожара позвонить по телефону горячей линии лесной охраны.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон еще раз принес извинения за участие в вечеринке во время карантина. Она прошла в июне 2020 года на Даунинг-стрит. На этот раз слова раскаяния от премьер-министра услышали члены Палаты общин.

Неделей ранее Джонсон сожалел о своем поступке в обращении к британцам. Тогда политик сообщил, что за нарушение ограничительных мер он заплатил штраф в размере 50 фунтов стерлингов. При этом он не забыл отметить, что пренебрег правилами ненамеренно, поэтому подавать в отставку не собирается.

Первого в истории королевства премьер-министра, уличенного в нарушении закона, призвала покинуть свой пост оппозиционная лейбористская партия. Эту идею поддержало и большинство жителей страны. Согласно социологическим опросам, 57% избирателей считают, что Джонсон должен покинуть свой пост.

Как к проступку Джонсона относятся депутаты, станет известно 21 апреля на голосовании в Палате общин. Если большинство ее членов выскажутся за отставку, то далее рассмотрением этого вопроса займется межпартийный парламентский комитет по привилегиям.

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