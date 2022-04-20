"Москва и мир": желтый уровень погодной опасности в столице и выход из карантина в Шанхае

В столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Он действует до вечера 20 апреля из-за сильного ветра с порывами до 15 метров в секунду. Тем не менее в Москве настоящая весна – солнечно и тепло. Однако 21 апреля на погоду начнет влиять циклон, который принесет дожди.

В городе может выпасть до четверти месячной нормы осадков. Синоптики говорят, что таким образом апрель старается компенсировать мартовский дефицит. Что касается температуры, то в дневные часы она воздуха не превысит отметку +10 градусов.

В ближайшие выходные, по словам специалистов, резкого всплеска тепла не ожидается. Однако находиться на улице будет комфортно. На Пасху прогнозируется облачная погода с прояснениями. При этом местами ожидаются небольшие дожди. Сильного ветра не будет. Воздух в субботу и воскресенье в городе прогреется до 3–8 градусов тепла ночью, а днем – до +9–12 градусов. Это климатическая норма.

В 58 регионах России начался пожароопасный сезон. На территории Воронежской, Калининградской, Самарской, Курганской, Тюменской, Амурской областей, Забайкальского, Хабаровского, Красноярского края, Хакасии, Тывы и Бурятии действует особый противопожарный режим.

Основная причина возгораний – это умышленные поджоги сухой травы. Это приводит к тому, что огонь с полей перекидывается на постройки, технику и кладбища. По словам спасателей, поджигателей не останавливают даже возросшие штрафы. Нередко с огнем балуются и дети.

Тяжелая ситуация в Сибири. Есть первые пострадавшие. В Хакасии за прошедшие выходные зарегистрировали 93 очага возгорания. Потушили первые в этом сезоне лесные пожары и в Подмосковье. Возгорания произошли в Истре и Клину. На этом фоне жителей региона призывают при обнаружении пожара позвонить по телефону горячей линии лесной охраны.

Шанхай продолжает поэтапный выход из карантина. Покидать свои дома теперь могут еще четыре миллиона горожан. Таким образом, уже почти половина жителей 25-миллионного мегаполиса почувствовали ослабление строгих ограничительных мер. Их ввели 28 марта из-за вспышки заболеваемости COVID-19.

За месяц заболели 340 тысяч человек. Но подавляющее большинство случаев заболевание протекало бессимптомно. Местные жители были направлены на карантин, в обязательном порядке они несколько раз прошли ПЦР-тестирование. Общественный транспорт прекратил свою работу, передвижение автомобилей стало возможно только по спецпропускам.

Также в Шанхае оказались закрыты большинство рынков, магазинов и предприятий. В настоящий момент заводы города постепенно возвращаются к работе. Около 600 компаниям, в числе которых – Tesla и Volkswagen, разрешили возобновить производство. Однако с оговоркой, что все их сотрудники будут временно жить на рабочих местах.