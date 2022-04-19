"Москва и мир": увеличение времени работы столичного транспорта и экономика после санкций

В пасхальную ночь, с 23 на 24 апреля, общественный транспорт в Москве будет работать дольше. Метро и МЦД продолжат перевозить пассажиров до 02:00. До 03:30 обслуживать горожан будет наземный транспорт. Автобусы продолжат курсировать по 136 маршрутам.

Также до этого часа можно будет проехать на некоторых электробусах и трамваях. Все 16 ночных маршрутов будут функционировать в обычном режиме.

Кроме того, на Пасху, Красную горку и Радоницу организуют десятки бесплатных автобусных маршрутов от станций метро и железной дороги. На них можно будет добраться до некоторых кладбищ, расположенных в Москве и области.

В дни религиозных праздников все городские кладбища будут открыты для посещений с 08:00 до 19:00. Что касается погоды, то на Пасху будет тепло. Ночью воздух прогреется до +8 градусов, а днем обещают до +17 градусов. Синоптики не исключают, что местами в городе может пройти небольшой дождь.

Финансовый сектор в России находится в стабильном положении, курс рубля соответствует сложившейся ситуации. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на заседании правительственной комиссии. По его словам, российская экономика выдержала первый удар от введенных санкций. Во многом это результат тех мер, которые были оперативно приняты по поручению президента РФ, правительством и Центробанком.

Решетников затронул и тему рынка труда. Он отметил, что там все стабильно. Однако число работников, которые находятся в режиме неполной занятости, простоя или отпуске за свой счет, достигло 250 тысяч человек. Это произошло за счет сфер воздушной перевозки и автомобильной промышленности. За всем этим следит Минтруд.

О ситуации с занятостью говорил и Сергей Собянин. Он сообщил, что столица делает многое, чтобы поддержать сотрудников, которые оказались под угрозой увольнения и тех, кто уже потерял работу.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что банки теперь будут должны раскрывать полную стоимость ипотеки, включая страховку. Такая мера позволит заёмщикам лучше осознавать финансовую нагрузку, а банкам – конкурировать между собой открыто.

Также Мишустин заявил, что кабмин дополнительно поддержит регионы в закупках лекарств. Деньги направят на покупку препаратов и медизделий, которые граждане получают в больницах бесплатно.