"Москва и мир": стабильное положение российской экономики и туризм в Австралии

Финансовый сектор в России находится в стабильном положении, курс рубля соответствует сложившейся ситуации. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на заседании правительственной комиссии. По его словам, российская экономика выдержала первый удар от введенных санкций. Во многом это результат тех мер, которые были оперативно приняты по поручению президента РФ, правительством и Центробанком.

Решетников затронул и тему рынка труда. Он отметил, что там все стабильно. Однако число работников, которые находятся в режиме неполной занятости, простоя или отпуске за свой счет, достигло 250 тысяч человек. Это произошло за счет сфер воздушной перевозки и автомобильной промышленности. За всем этим следит Минтруд.

О ситуации с занятостью говорил и Сергей Собянин. Он сообщил, что столица делает многое, чтобы поддержать сотрудников, которые оказались под угрозой увольнения и тех, кто уже потерял работу.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что банки теперь будут должны раскрывать полную стоимость ипотеки, включая страховку. Такая мера позволит заёмщикам лучше осознавать финансовую нагрузку, а банкам – конкурировать между собой открыто.

Также Мишустин заявил, что кабмин дополнительно поддержит регионы в закупках лекарств. Деньги направят на покупку препаратов и медизделий, которые граждане получают в больницах бесплатно.

Австралия возвращается на туристический рынок. В порт Сиднея впервые за два года пандемии вошло круизное судно. Pacific Explorer прибыл с острова Кипр, на его борту пока только 250 членов экипажа. В путь уже с двумя тысячами пассажиров лайнер отправится 31 мая.

Первый его маршрут пройдет до Большого Барьерного рифа. На очереди круизы на острова Фиджи, Тонга и Вануату. Их начнут выполнять в августе. А уже ближе к новогодним праздникам в расписание вернутся маршруты в Новую Зеландию и Папуа-Новую Гвинею.

Для австралийцев круизы по океану всегда были очень популярны. До пандемии более миллиона жителей страны ежегодно становились пассажирами туристических лайнеров. Они приносили экономике страны более 3,5 миллиарда долларов.

Теперь, чтобы подняться на борт судна, пассажирам надо будет представить документы о том, что они дважды вакцинированы от COVID-19. А стать членом экипажа можно только после прохождения процедуры ревакцинации.