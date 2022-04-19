"Москва и мир": увеличение времени работы столичного транспорта и климатический кризис

В пасхальную ночь, с 23 на 24 апреля, общественный транспорт в Москве будет работать дольше. Метро и МЦД продолжат перевозить пассажиров до 02:00. До 03:30 обслуживать горожан будет наземный транспорт. Автобусы продолжат курсировать по 136 маршрутам.

Также до этого часа можно будет проехать на некоторых электробусах и трамваях. Все 16 ночных маршрутов будут функционировать в обычном режиме.

Кроме того, на Пасху, Красную горку и Радоницу организуют десятки бесплатных автобусных маршрутов от станций метро и железной дороги. На них можно будет добраться до некоторых кладбищ, расположенных в Москве и области.

В дни религиозных праздников все городские кладбища будут открыты для посещений с 08:00 до 19:00. Что касается погоды, то на Пасху будет тепло. Ночью воздух прогреется до +8 градусов, а днем обещают до +17 градусов. Синоптики не исключают, что местами в городе может пройти небольшой дождь.

Газоснабжение в селе Головчино Белгородской области восстановлено. Оно было нарушено при обстреле утром 19 апреля. Также произошло отключение электроэнергии. Во время инцидента пострадали три человека. Две женщины получили ранения средней степени тяжести, одной потребовалась операция. Однако жизни пострадавших ничего не угрожает.

После осмотра улиц выяснилось, что повреждены по меньшей мере 30 домов. В основном разбиты окна и крыши. Власти предложили жителям Головчина переехать в другие населенные пункты региона.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что всем окажут необходимую помощь и в вопросе восстановления поврежденных домов: предоставят финансы или необходимые для работ силы и материалы.

Филиппинский президент Родриго Дутерте обвинил развитые страны в климатическом кризисе, который болезненно ударил по стране. Президент страны сообщил, что на архипелаге происходят в среднем 20 тайфунов в год. И виной тому крупные промышленные державы, которые наносят урон окружающей среде и влияют на изменения климата.

Они, по мнению Дутерте, должны заплатить за ущерб, который несут Филиппины. Острова до сих пор не смогли отойти от нашествия тропического шторма "Меги". Он прошелся по Филиппинам в начале месяца. Стихия вызвала сотни наводнений и оползней. Погибли минимум 170 человек. Ущерб, нанесенный сельскому хозяйству, превысил 4,5 миллиона долларов.

И вот стихия вновь напомнила о себе. Накануне возле острова Минданао зафиксирована серия землетрясений магнитудой от 2,5 до 6 баллов. По мнению экспертов, угрозы цунами и повторных подземных толчков нет. Информация о пострадавших и возможных разрушениях пока не поступала.

