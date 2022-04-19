"Москва и мир": Дни исторического и культурного наследия и климатический кризис

У москвичей появилась возможность побывать в особняках, недоступных для посещения в обычные дни. В городе стартовали Дни исторического и культурного наследия. Это ежегодная акция. По традиции ее организуют в честь Международного дня памятников и исторических мест.

В этом году участников проекта ждет рекордное количество мероприятий: более 300 экскурсий, лекций, квестов и мастер-классов. Свои двери откроют около 100 исторических зданий. В рамках акции на этот раз появились также детская и инклюзивная программы. Еще один раздел решили посвятить нематериальному наследию. Это серия экскурсионных маршрутов. Каждый их них повествует об определенной эпохе.

Благодаря маршруту "Москва под сводами" посетить можно будет, в том числе, Высоко-Петровский и Новоспасский мужские монастыри, а прогулка по "Москве советской" пройдет возле сталинских высоток и Северного речного вокзала. Проект продлится до 31 мая.

Пик половодья в столичном регионе пройден. Это произошло 10–11 апреля, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков. Он отметил, что гидротехнические сооружения готовы принять все талые воды, несмотря на аномально снежную зиму. В данный момент водохранилища Москворецкой водной системы заполнены на 77%, Вазузской – на 82%.

Бирюков рассказал, что подготовка водохранилищ велась городскими службами заранее. Также до половодья утвердили регламент действий. Документ закрепил зоны ответственности разных столичных структур. Обмен оперативной информацией о развитии ситуации, объемах и мощности потока воды шел в круглосуточном режиме.

До конца половодья в водохранилища прибудет еще около 120–140 миллионов кубометров воды. Процесс идет плавно, что позволяет исключить подтопление территорий и обеспечить запас, необходимый Москве.

Филиппинский президент Родриго Дутерте обвинил развитые страны в климатическом кризисе, который болезненно ударил по Филиппинам. Президент страны сообщил, что на архипелаге происходят в среднем 20 тайфунов в год. И виной тому крупные промышленные державы, которые наносят урон окружающей среде и влияют на изменения климата.

Они, по мнению Дутерте, должны заплатить за ущерб, который несут Филиппины. Острова до сих пор не смогли отойти от нашествия тропического шторма "Меги". Он прошелся по Филиппинам в начале месяца. Стихия вызвала сотни наводнений и оползней. Погибли минимум 170 человек. Ущерб нанесенный сельскому хозяйству превысил 4,5 миллиона долларов.

И вот стихия вновь напомнила о себе. Накануне возле острова Минданао зафиксирована серия землетрясений магнитудой от 2,5 до 6. По мнению экспертов, угрозы цунами и повторных подземных толчков нет. Информация о пострадавших и возможных разрушениях пока не поступала.