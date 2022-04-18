"Москва и мир": реконструкция детской поликлиники № 148 в столице и наводнение в ЮАР

Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции филиал детской городской поликлиники № 148 в районе Марьино на Новочеркасском бульваре. Здание полностью перестроили. Теперь там есть кабинет лечебной физкультуры. Также в поликлинику завезли более трех тысяч единиц нового медоборудования. Для детей с симптомами инфекционных заболеваний создан отдельный вход через фильтр-бокс. И программа по реконструкции поликлиник в столице продолжается.

Всего программа реконструкции включает 201 здание. Работы ведутся по новому утвержденному стандарту. Помимо ремонта, благоустраивают территорию около поликлиник.

Почти 2,5 миллиона россиян воспользовались программой туристического кешбэка с начала года. Суммарно они приобрели путевки по России на 44 миллиарда рублей. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Особой популярностью, по ее словам, пользуется детский кешбэк.

Зарина Догузова добавила, что программа особенно актуальна для семей с большим количеством детей, поскольку путевку можно приобрести на каждого ребенка. Что касается наиболее востребованных направлений для путешествий в целом, то это – Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московская область, Москва и Татарстан. Также популярностью пользовались Крым и Минеральные Воды.

10 тысяч военных будут бороться с последствиями наводнения в ЮАР. Они обеспечат безопасность в пострадавших районах, будут очищать дороги от завалов и доставлять гуманитарную помощь. Солдат также задействуют в обустройстве полевых лагерей для тех, кто лишился жилья.

Работы идут в провинции Квазулу-Натал. Жертвами наводнения там стали более 440 человек. Еще более 60 пропали без вести. Наибольшее число смертей подтверждено в муниципальном округе, центром которого является город Дурбан. Этот мегаполис на берегу Индийского океана сильнее других пострадал от стихии.

Дожди начались еще 8 апреля, когда под воздействием холодных воздушных масс из Антарктиды над ЮАР завис циклон. В провинции Квазулу-Натал ливнями разрушены четыре тысячи административных зданий и домов, еще более 20 тысяч сильно пострадали. Размыты многие автомобильные и железные дороги, обрушились десятки мостов. Во многих районах до сих пор нет электричества, мобильной связи и питьевой воды. Не работают школы и многие магазины.