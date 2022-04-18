"Москва и мир": в столице заработал городской велопрокат и отмена режима ЧС в Бразилии

В столице заработал городской велопрокат. Тарифы останутся такими же, как и в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса. Там также сообщили, что специалисты "Велобайка" проверили и привели в порядок все велосипеды и теперь расставляют их на станциях.

По данным столичных властей, сервис пользуется большим спросом, поэтому сеть и количество велосипедов постоянно увеличиваются. В этом году москвичам будут доступны более 7,5 тысячи велосипедов, включая 500 электрических. А станций будет свыше 700.

В этом году в планах открыть и новые площадки. Причем в новых районах, в том числе в Сколкове. Велосипеды впервые будут в оранжевой оклейке. Этот цвет используется для обозначения всех городских шеринг-сервисов: краткосрочной аренды автомобилей, проката электросамокатов, а теперь и велопроката. В среднем в Москве совершаются более 20 тысяч поездок на велосипедах в сутки.

Правительство утвердило концепцию перевода в электронный формат всех процессов оказания услуг. Об этом заявил Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. По словам главы кабмина, избавиться от бумажной волокиты и ускорить необходимые процедуры можно будет к концу следующего года.

Также Мишустин затронул на совещании создание системы оптовых продовольственных рынков. Правительство уже утвердило концепцию и подготовило перечень конкретных шагов. Система нужна для того, чтобы увеличить производство и поставки качественных, доступных по цене продуктов. Также она поможет сельхозпроизводителям продавать свою продукцию.

В Бразилии отменили режим чрезвычайной ситуации, который ввели еще два года назад из-за COVID-19. Власти приняли такое решение, потому что эпидемиологическая ситуация улучшилась, а темпы вакцинации возросли. При этом глава Минздрава страны заявил, что все это не означает победы над COVID-19.

Коронавирус по-прежнему является большой проблемой для Бразилии. Всего за время пандемии в стране выявили более 30 миллионов случаев заражения. Умерли более 600 тысяч человек. По этому показателю Бразилия на втором месте в мире. Привиты больше половины граждан. В этом году в стране началась вакцинация детей в возрасте от 5 лет.

Тем временем в Шанхае, где с конца марта действует локдаун из-за вспышки коронавируса, сообщили о первых умерших. Жертвами болезни стали три жителя, всем было около 90 лет. В Китае действует политика нулевой терпимости к коронавирусу. После обнаружения заболевших вводятся жесткие меры.

В Шанхае около 26 миллионов жителей. Все они уже несколько раз сдавали ПЦР-тесты. В данный момент в городе в среднем заболевают около 20 тысяч человек в сутки. Причем у большинства нет симптомов. В мегаполисе по-прежнему закрыты все организации и магазины, за исключением жизненно важных. Общественный транспорт не работает, а на личном можно передвигаться только по спецпропускам.