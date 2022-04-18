"Москва и мир": открытие после реконструкции детской поликлиники и наводнение в ЮАР

Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции филиал детской городской поликлиники № 148 в районе Марьино на Новочеркасском бульваре. Здание полностью перестроили. Теперь там есть кабинет лечебной физкультуры. Также в поликлинику завезли более трех тысяч единиц нового медоборудования. Для детей с симптомами инфекционных заболеваний создан отдельный вход через фильтрбокс. Программа по реконструкции поликлиник в столице продолжается.

Всего программа реконструкции включает 201 здание. Работы ведутся по новому утвержденному стандарту. Помимо ремонта, благоустраивают территорию около поликлиник.

Правительство утвердило концепцию перевода в электронный формат всех процессов оказания услуг. Об этом заявил Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. По словам главы кабмина, избавиться от бумажной волокиты и ускорить необходимые процедуры можно будет к концу 2023 года.

Также Мишустин затронул на совещании создание системы оптовых продовольственных рынков. Правительство уже утвердило концепцию и подготовило перечень конкретных шагов. Система нужна для того, чтобы увеличить производство и поставки качественных, доступных по цене продуктов. Также она поможет сельхозпроизводителям продавать свою продукцию.

10 тысяч военных будут бороться с последствиями наводнения в ЮАР. Они обеспечат безопасность в пострадавших районах, будут очищать дороги от завалов и доставлять гуманитарную помощь. Солдат также задействуют в обустройстве полевых лагерей для тех, кто лишился жилья.

Работы идут в провинции Квазулу-Натал. Жертвами наводнения там стали более 440 человек. Еще более 60 пропали без вести. Наибольшее число смертей подтверждено в муниципальном округе, центром которого является город Дурбан. Этот мегаполис на берегу Индийского океана сильнее других пострадал от стихии.

Дожди начались еще 8 апреля, когда под воздействием холодных воздушных масс из Антарктиды над ЮАР завис циклон. В провинции Квазулу-Натал ливнями разрушены четыре тысячи административных зданий и домов, еще более 20 тысяч сильно пострадали. Размыты многие автомобильные и железные дороги, обрушились десятки мостов. Во многих районах до сих пор нет электричества, мобильной связи и питьевой воды. Не работают школы и многие магазины.

