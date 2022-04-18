Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Экономика

18 апреля, 21:45

"Москва и мир": открытие после реконструкции детской поликлиники и наводнение в ЮАР

мэр Москвыгородмедицинатехнологииэкономикапроисшествияза рубежомвидео

Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции филиал детской городской поликлиники № 148 в районе Марьино на Новочеркасском бульваре. Здание полностью перестроили. Теперь там есть кабинет лечебной физкультуры. Также в поликлинику завезли более трех тысяч единиц нового медоборудования. Для детей с симптомами инфекционных заболеваний создан отдельный вход через фильтрбокс. Программа по реконструкции поликлиник в столице продолжается.

Всего программа реконструкции включает 201 здание. Работы ведутся по новому утвержденному стандарту. Помимо ремонта, благоустраивают территорию около поликлиник.

Правительство утвердило концепцию перевода в электронный формат всех процессов оказания услуг. Об этом заявил Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. По словам главы кабмина, избавиться от бумажной волокиты и ускорить необходимые процедуры можно будет к концу 2023 года.

Также Мишустин затронул на совещании создание системы оптовых продовольственных рынков. Правительство уже утвердило концепцию и подготовило перечень конкретных шагов. Система нужна для того, чтобы увеличить производство и поставки качественных, доступных по цене продуктов. Также она поможет сельхозпроизводителям продавать свою продукцию.

10 тысяч военных будут бороться с последствиями наводнения в ЮАР. Они обеспечат безопасность в пострадавших районах, будут очищать дороги от завалов и доставлять гуманитарную помощь. Солдат также задействуют в обустройстве полевых лагерей для тех, кто лишился жилья.

Работы идут в провинции Квазулу-Натал. Жертвами наводнения там стали более 440 человек. Еще более 60 пропали без вести. Наибольшее число смертей подтверждено в муниципальном округе, центром которого является город Дурбан. Этот мегаполис на берегу Индийского океана сильнее других пострадал от стихии.

Дожди начались еще 8 апреля, когда под воздействием холодных воздушных масс из Антарктиды над ЮАР завис циклон. В провинции Квазулу-Натал ливнями разрушены четыре тысячи административных зданий и домов, еще более 20 тысяч сильно пострадали. Размыты многие автомобильные и железные дороги, обрушились десятки мостов. Во многих районах до сих пор нет электричества, мобильной связи и питьевой воды. Не работают школы и многие магазины.

Читайте также

Программа: Москва и мир

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать