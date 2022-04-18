"Москва и мир": проект по наблюдению за пациентами в столице и отмена режима ЧС в Бразилии

В столице начинается проект по динамическому наблюдению за состоянием москвичей с хроническими заболеваниями. Именно их эффективное лечение повышает продолжительность и качество жизни горожан. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Наблюдать будут за пациентами, страдающими, например, сахарным диабетом, артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца, острым нарушением мозгового кровообращения и язвой.

Индивидуально вести каждого пациента и наблюдать за развитием болезни в динамике медикам поможет специальный сервис в ЕМИАС. А с мая в столичных парках снова заработают павильоны "Здоровая Москва". Там можно будет проверить состояние здоровья. Основной упор сделают на диспансеризацию жителей, перенесших коронавирус. Такие павильоны очень удобны для горожан – в одном месте можно быстро пройти большой объем исследований без предварительной записи. В прошлом году так обследовались более 270 тысяч человек. Павильоны работали в 45 городских парках и зонах отдыха.

Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга России продлен до 25 апреля. Это касается 11 городов, в том числе Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Симферополя. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву. Остальные российские аэропорты, в том числе международные, работают в обычном режиме.

На фоне всех ограничений, которые коснулись полетов, Шереметьево в мае приостановит движение межтерминальных поездов. С 16 марта там временно закрыты терминалы E и D. Помимо этого, аэропорт прекратил использовать третью взлетно-посадочную полосу и приостановил инвестиционные проекты. А "Победа" отменила на лето все рейсы в Анапу из Москвы и восьми других городов. Авиакомпания объяснила это производственной необходимостью и влиянием внешних факторов. И пообещала автоматически оформить полный возврат денег за билеты, если они были куплены через сайт.

В Бразилии отменили режим чрезвычайной ситуации, который ввели еще два года назад из-за COVID-19. Власти приняли такое решение, потому что эпидемиологическая ситуация улучшилась, а темпы вакцинации возросли. При этом глава Минздрава страны заявил, что все это не означает победы над COVID-19.

Коронавирус по-прежнему является большой проблемой для Бразилии. Всего за время пандемии в стране выявили более 30 миллионов случаев заражения. Умерли более 600 тысяч человек. По этому показателю Бразилия на втором месте в мире. Привиты больше половины граждан. В этом году в стране началась вакцинация детей в возрасте от 5 лет.

Тем временем в Шанхае, где с конца марта действует локдаун из-за вспышки коронавируса, сообщили о первых умерших. Жертвами болезни стали три жителя, всем было около 90 лет. В Китае действует политика нулевой терпимости к коронавирусу. После обнаружения заболевших вводятся жесткие меры.

В Шанхае около 26 миллионов жителей. Все они уже несколько раз сдавали ПЦР-тесты. В данный момент в городе в среднем заболевают около 20 тысяч человек в сутки. Причем у большинства нет симптомов. В мегаполисе по-прежнему закрыты все организации и магазины, за исключением жизненно важных. Общественный транспорт не работает, а на личном можно передвигаться только по спецпропускам.