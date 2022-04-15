"Москва и мир": ухудшение погоды в столице и пропуск пасхальной службы Елизаветой II

Жителям столичного региона нужно готовиться к субботнему снегопаду. Об этом предупредил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он отметил, что может сформироваться снежный покров толщиной до 3–5 сантиметров, который должен довольно быстро растаять.
На выходных прогнозируются еще и дожди. Они начнутся в ночь на 16 апреля. Их спровоцирует западный теплый фронт, который накроет Центральную Россию. Причем местами осадки могут переходить в ливни. Также по ночам ожидаются заморозки и явный признак вернувшийся зимы – гололедица. Днем температура воздуха тоже будет не высокой – до +7 градусов. Однако во второй половине воскресенья погода начнет налаживаться. Осадки прекратятся и выглянет солнце.
Понедельник станет переходным днем, а во вторник в Москву и Подмосковье придет весна. Днем столбики термометров поднимутся до +17 градусов.
Правительство продолжает работу по реализации проекта "Социальное казначейство". Об этом на совещании членов кабмина заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Принцип "Социального казначейства" – это получение выплат и социальной помощи в формате одного окна, без очередей и справок. Также Мишустин рассказал о новых пособиях и их получателях.
Планируется, что до конца года средства получат родители более пяти миллионов детей. Заявление на оформление выплат можно подать с 1 мая через портал госуслуг либо лично, обратившись в отделение Пенсионного фонда или многофункциональный центр.
Елизавета II не будет присутствовать на пасхальной службе, которая пройдет в воскресенье в Виндзорском замке. Официальная причина не названа, но СМИ предлагают, что 95-летняя королева по-прежнему испытывает проблемы со здоровьем. В феврале Елизавета II заразилась коронавирусом. И последствия ощущаются до сих пор.
Королеве сложно ходить, поэтому она уже пропустила несколько мероприятий. Например, службу Великого четверга в часовне Святого Георгия. Для монаршей особы даже купили багги для гольфа, на котором она передвигается по замку. Кстати, в этом году Пасха выпала на годовщину похорон супруга королевы. И, возможно, это тоже отразилось на ее самочувствии. Несмотря на все сложности, Елизавета II нашла время и силы, чтобы встретиться с принцем Гарри и его супругой Меган Маркл.
Они прибыли в Лондон 13 апреля и остановилась в доме на территории Виндзорского замка. Последний раз бабушка и внук виделись на похоронах принца Филиппа в прошлом году. Маркл не встречалась с королевой два года, именно столько времени прошло с момента отъезда пары в США. Отношения между родственниками остаются натянутыми из-за скандального интервью, в котором герцога и герцогини Сассекские нелестно отозвались об атмосфере в королевской семье.
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