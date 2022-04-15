"Москва и мир": ухудшение погоды в столице и COVID-19 в Китае

15 апреля, 18:30
Жителям столичного региона нужно готовиться к субботнему снегопаду. Об этом предупредил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он отметил, что может сформироваться снежный покров толщиной до 3–5 сантиметров, который должен довольно быстро растаять.
На выходных прогнозируются еще и дожди. Они начнутся в ночь на 16 апреля. Их спровоцирует западный теплый фронт, который накроет Центральную Россию. Причем местами осадки могут переходить в ливни. Также по ночам ожидаются заморозки и явный признак вернувшийся зимы – гололедица. Днем температура воздуха тоже будет невысокой – до +7 градусов. Однако во второй половине воскресенья погода начнет налаживаться. Осадки прекратятся и выглянет солнце.
Понедельник станет переходным днем, а во вторник в Москву и Подмосковье придет весна. Днем столбики термометров поднимутся до +17 градусов.
Жители поселка Климово в Брянской области, которые получили ранения при обстреле населенного пункта, остаются на лечении в больницах. Их состояние оценивается как стабильное. Часть пострадавших вчера направили в Брянскую областную больницу, а ребенок переведен на лечение в Москву. Троих человек после осмотра отпустили домой.
14 апреля Следственный комитет России сообщил, что два украинских боевых вертолета вторглись в воздушное пространство РФ и произвели не менее шести ударов по жилым домам в поселке Климово. При прямых попаданиях и взрывах снарядов были повреждены не менее шести зданий. Позже глава региона Александр Богомаз заявил, что в той или иной степени пострадали около 100 домов, а два сгорели полностью. А в селе под Белгородом при обстреле получили повреждения более 20 домов и школа. Такие данные привел заместитель губернатора Владимир Базаров.
В Китае снижается число заболевших COVID-19. За минувшие сутки в стране выявили около 24 тысяч инфицированных. Это минимум за последнюю неделю. При этом число бессимптомных случаев коронавируса по-прежнему велико. В классической форме болезнь наблюдается лишь у каждого седьмого пациента.
Самая сложная обстановка наблюдается в Шанхае. Несмотря на то, что ограничительные меры в городе смягчили для некоторой части жителей, власти не скрывают, что взять под контроль вспышку заболеваемости "Омикроном" пока не удается. Мегаполис живет в режиме самоизоляции. В городе уже несколько раз проводили всеобщее ПЦР-тестирование.
Всех заболевших и контактировавших с ними помещают в обсерваторы. Однако, несмотря на все эти меры, количество больных COVID-19 не уменьшается. В Шанхае закрыты школы, большинство магазинов и предприятий. Эксперты прогнозируют, что локдаун в промышленном центре может ударить по автопрому – заводы приостановят работу.
Если компании по производству деталей и перевозчики не возобновят работу, то уже в мае всем китайским автогигантам придется остановить конвейеры.
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