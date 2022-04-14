"Москва и мир": большая уборка в столице и непогода на Филиппинах

ВДНХ готовится к началу сезона фонтанов. Первыми в порядок приведут "Дружбу народов" и "Каменный цветок". Работы начались 14 апреля. Сложные архитектурные сооружения с большим количеством позолоченных скульптур и декоративных элементов традиционно промоют вручную. На весь процесс подготовки фонтанов к открытию уйдет несколько дней.

Приведут в порядок после зимы и улицы города. Коммунальные службы уже ведут такие работы с начала месяца. Традиционный общегородской субботник пройдет в столице в ближайшую субботу, 17 апреля. Принять в нем участие могут все желающие. Горожан ждут в парках, дворах, на территориях школ, детских садов и поликлиник. Им предстоит собрать мусор с газонов и прошлогоднюю листву, помочь в обустройстве цветочных клумб и посадке деревьев. Необходимый инвентарь выдадут на месте.

Число погибших в результате оползней и наводнений на Филиппинах стремительно растет. По последним данным, жертвами стихии стали не менее 115 человек. Еще накануне эта цифра была в два раза меньше. При этом по-прежнему десятки людей числятся пропавшими без вести. Селевые сходы не только полностью разрушили многочисленные поселений, но даже смогли изменить природный ландшафт.

Всего стихия затронула почти 850 тысяч человек. Каждый 9 из них сейчас находится в эвакуационных центрах. "Меги" обрушился на архипелаг четыре дня назад. Порывы ветра достигали 29 метров в секунду.

Борьбу со стихией проигрывает и Южно-африканская республика. Пришедший в начале недели штор уже назвали самым смертоносным в истории страны. Он унес жизни более 300 человек. Такого ливня в регионе не было более 60 лет. Больше остальных пострадала провинции Квазулу-Натал. Регион оказался практически полностью затоплен. За 48 часов там выпало более 450 миллиметров осадков – это половина годовой нормы для этих мест. Повреждены или разрушены более 6 тысяч домов, затоплены дороги. Очевидцы говорят, что в некоторых местах из воды видны только верхушки светофоров.

Сергей Собянин заявил о необходимости принятия мер для ускоренного импортозамещения по обеспечению лекарствами. Об этом он рассказал в ходе встречи с руководителями фармацевтических компаний на площадке "Печатники" особой экономической зоны "Технополис "Москва".

На мероприятии также присутствовали заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Мэр отметил, что столица – один из крупнейших заказчиков препаратов. В год объем достигает 75 миллиардов рублей.