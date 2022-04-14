"Москва и мир": погода в регионах и непогода на Филиппинах

В нескольких регионах России в ближайшие дни ожидается неблагоприятная погода. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Так, по его словам, в Архангельской, Пензенской, Волгоградской, Ростовской областях и в Крыму будут сильные осадки. А в Калмыкии 15 и 16 апреля прогнозируются усиление пожарной опасности и пыльные бури.

В Ивановской, Московской и Новгородской областях уровень воды в реках достигнет опасных отметок. Возможны подтопления. А москвичам стоит ждать дождей в выходные. За субботу и воскресенье в столице может выпасть от трети до половины месячной нормы осадков. Ненастную погоду синоптики объясняют близостью Москвы к центру циклона. Температура в городе и окрестностях будет ниже климатической нормы апреля, в субботу днем – 8 градусов тепла, в воскресенье – 6–7 градусов тепла.

Число погибших в результате оползней и наводнений на Филиппинах стремительно растет. По последним данным, жертвами стихии стали не менее 115 человек. Еще накануне эта цифра была в два раза меньше. При этом, по-прежнему, десятки людей числятся пропавшими без вести. Селевые сходы не только полностью разрушили многочисленные поселений, но даже смогли изменить природный ландшафт.

Всего стихия затронула почти 850 тысяч человек. Каждый 9 из них сейчас находится в эвакуационных центрах. Ураган обрушился на архипелаг четыре дня назад. Порывы ветра достигали 29 метров в секунду.

Борьбу со стихией проигрывает и Южно-африканская республика. Пришедший в начале недели штор уже назвали самым смертоносным в истории страны. Он унес жизни более 300 человек. Такого ливня в регионе не было более 60 лет. Больше остальных пострадала провинции Квазулу-Натал. Регион оказался практически полностью затоплен. За 48 часов там выпало более 450 миллиметров осадков – это половина годовой нормы для этих мест. Повреждены или разрушены более 6 тысяч домов, затоплены дороги. Очевидцы говорят, что в некоторых местах из воды видны только верхушки светофоров.

Сергей Собянин заявил о необходимости принятия мер для ускоренного импортозамещения по обеспечению лекарствами. Об этом он рассказал в ходе встречи с руководителями фармацевтических компаний на площадке "Печатники" особой экономической зоны "Технополис "Москва".

На мероприятии также присутствовали заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Мэр отметил, что столица – один из крупнейших заказчиков препаратов. В год объем достигает 75 миллиардов рублей.