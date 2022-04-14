"Москва и мир": большая уборка в столице и стрельба в метро Нью-Йорка

ВДНХ готовится к началу сезона фонтанов. Первыми в порядок приведут "Дружбу народов" и "Каменный цветок". Работы начались 14 апреля. Сложные архитектурные сооружения с большим количеством позолоченных скульптур и декоративных элементов традиционно промоют вручную. На весь процесс подготовки фонтанов к открытию уйдет несколько дней.

Приведут в порядок после зимы и улицы города. Коммунальные службы уже ведут такие работы с начала месяца. Традиционный общегородской субботник пройдет в столице в ближайшую субботу, 17 апреля. Принять в нем участие могут все желающие. Горожан ждут в парках, дворах, на территориях школ, детских садов и поликлиник.

Полиция задержала подозреваемого, открывшего стрельбу в метро Нью-Йорка. Его искали более суток. 62-летнему Фрэнку Джеймсу предъявили обвинение в терроризме. По этой статье ему грозит срок вплоть до пожизненного заключения.

Нападение произошло 12 апреля на станции метро "36-я стрит" в Бруклине. Злоумышленник надел в вагоне поезда противогаз, бросил дымовую шашку и открыл стрельбу по пассажирам. Он произвел более 30 выстрелов. В результате ранения получили 10 человек. Еще 13 пострадали во время возникшей давки или отравились дымом.

На месте преступления обнаружили пистолет, канистру с бензином и ключ от арендованной машины. Полицейским удалось установить личность взявшего ее в прокат человека. Им оказался афроамериканец Фрэнк Джеймс. Мотивы, по которым он совершил преступление, пока не установлены. В полиции сообщили, что в 2021 году мужчину арестовывали 12 раз, в том числе за хранение инструментов для взлома и нарушение общественного порядка.

Ситуация с коронавирусом в России улучшилась, но заболевшие еще есть. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Он также сообщил, что кабмин направит более семи миллиардов рублей на дополнительные выплаты медикам, соцработникам и медицинским сотрудникам силовых структур, которые борются с коронавирусом. Деньги в том числе получат врачи, заразившиеся коронавирусом при лечении пациентов.

На заседании также стало известно, что кабмин выделит российским авиакомпаниям почти 20 миллиардов рублей. Они пойдут на компенсацию пассажирам стоимости билетов по отмененным из-за санкций маршрутам. По словам Михаила Мишустина, такая поддержка от правительства позволит перевозчикам сберечь собственные средства.