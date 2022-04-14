"Москва и мир": парад трамваев и стрельба в метро Нью-Йорка

В Москве 16 апреля пройдет парад исторических трамваев. Его участниками станут вагоны разных эпох, самому старому из них 114 лет. В 11:20 составы покинут депо имени Баумана, проедут до Останкинского пруда и обратно вернутся в полдень Чуть позже депо откроет двери для всех желающих. Там пройдет выставка, на которой можно будет не только рассмотреть трамваи снаружи, но и заглянуть внутрь.

Что касается современных составов, то в столице они скоро смогут курсировать по новой магистральной линии. Она пройдет вдоль проспекта Академика Сахарова и соединит Площади трех вокзалов с Бульварным кольцом. Протяженность маршрута составит более полутора километров. Он позволит создать два трамвайных диаметра, проходящих через весь город – от Метрогородка до Чертаново и от Новогиреево до станции метро "Университет".

Новая линия улучшит транспортное обслуживание почти двух миллионов горожан. Они смогут в два раза быстрее добираться до центра, не спускаясь в метро. При этом загруженность станции "Комсомольская" снизится на 50 тысяч человек в сутки.

Полиция задержала подозреваемого, открывшего стрельбу в метро Нью-Йорка. Его искали более суток. 62-летнему Фрэнку Джеймсу предъявили обвинение в терроризме. По этой статье ему грозит срок вплоть до пожизненного заключения.

Нападение произошло 12 апреля на станции метро "36-я стрит" в Бруклине. Злоумышленник надел в вагоне поезда противогаз, бросил дымовую шашку и открыл стрельбу по пассажирам. Он произвел более 30 выстрелов. В результате ранения получили десять человек. Еще 13 пострадали во время возникшей давки или отравились дымом.

На месте преступления обнаружили пистолет, канистру с бензином и ключ от арендованной машины. Полицейским удалось установить личность взявшего ее в прокат человека. Им и оказался афроамериканец Фрэнк Джеймс. Мотивы, по которым он совершил преступление, пока не установлены. В полиции сообщили, что в 2021 году мужчину арестовывали 12 раз, в том числе за хранение инструментов для взлома и нарушение общественного порядка.

В нескольких регионах России в ближайшие дни ожидается неблагоприятная погода. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Так, по его словам, в Архангельской, Пензенской, Волгоградской, Ростовской областях и в Крыму будут сильные осадки. А в Калмыкии 15 и 16 апреля прогнозируются усиление пожарной опасности и пыльные бури.

В Ивановской, Московской и Новгородской областях уровень воды в реках достигнет опасных отметок. Возможны подтопления. А москвичам стоит ждать дождей в выходные. За субботу и воскресенье в столице может выпасть от трети до половины месячной нормы осадков. Ненастную погоду синоптики объясняют близостью Москвы к центру циклона. Температура в городе и окрестностях будет ниже климатической нормы апреля, в субботу днем – 8 градусов тепла, в воскресенье – 6–7 градусов тепла.