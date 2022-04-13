"Москва и мир": пассажирская навигация Северного речного вокзала и наводнение в ЮАР

Северный речной вокзал готовят к началу навигации. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков. Специалисты комплекса городского хозяйства приводят в порядок набережную и причалы. Их чистят, ремонтируют и красят. На всех причалах обновляют разметку ограничительных линий и указателей, моют лестницы и металлические ограждения.

Сезон речной навигации в Москве начнется в следующее воскресенье, 24 апреля. К этому дню будет налажена круглосуточная работа диспетчерской и береговых служб, отвечающих за швартовку и стоянку судов.

Ежегодно прогулочными маршрутами по Москве-реке пользуются более миллиона пассажиров. В этом году формат таких перевозок обновят. Чтобы поездки стали удобнее, на причалах сделают единую понятную навигацию с информацией о всех речных маршрутах.

Как минимум 59 человек стали жертвами наводнений на востоке ЮАР. При этом местные власти не исключают, что эта цифра может значительно возрасти. Спасателям предстоит разобрать завалы и расчистить территории, оказавшиеся под водой и слоями смытого грунта.

Накануне в регионе выпало 300 миллиметров осадков – это вдвое больше прежнего рекорда. Ненастье вызвал необычный для этих широт субтропический циклон. Больше остальных от его последствий пострадала провинция Квазулу-Натал. Зоной стихийного был объявлен район мегаполиса Дурбан. Там пострадали сотни жилых домов и школ.

Сейчас продолжается массовая эвакуация жителей. Пострадавших расселяют в центры временного размещения. При этом синоптики предупреждает о приближении новых ливней.

Страдают от большой воды и Филиппины. На архипелаге зафиксировано более 450 наводнения и десятки оползней. В ответе за это тропический шторм "Меги". Его жертвами стали уже более 40 человек. Повреждены или полностью разрушены сотни домов. Десятки тысяч местных жителей были вынуждены эвакуироваться.

В столице усилили контроль качества водопроводной воды из-за весеннего паводка. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков. По его словам, сотрудники лабораторий и инспекций переведены на усиленный режим работы, также увеличено количество контрольных точек, где берут пробы в устьях малых рек и притоках.

Кроме того, в период паводка сбор проб проводится дважды в сутки. Затем образцы исследуют в лабораториях центра контроля качества воды. Результаты передают в инспекцию зоны санитарной охраны и технологические службы станций водоподготовки.

Паводок в Подмосковье уже начался. Половодье ограничило доступ к трем мостам в нескольких городских округах. Так, в Озерах нет движения по мосту через Оку, в Луховицах для автотранспорта не работает Белоомутская переправа, а в Коломне перекрыт Бобреневский мост через Москву-реку. Водителям советуют заранее выбирать пути объезда.