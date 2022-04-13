"Москва и мир": пассажирская навигация Северного речного вокзала и COVID-19 в Шанхае

Северный речной вокзал готовят к началу навигации. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков. Специалисты комплекса городского хозяйства приводят в порядок набережную и причалы. Их чистят, ремонтируют и красят. На всех причалах обновляют разметку ограничительных линий и указателей, моют лестницы и металлические ограждения.

Сезон речной навигации в Москве начнется в следующее воскресенье, 24 апреля. К этому дню будет налажена круглосуточная работа диспетчерской и береговых служб, отвечающих за швартовку и стоянку судов.

Ежегодно прогулочными маршрутами по Москве-реке пользуются более миллиона пассажиров. В этом году формат таких перевозок обновят. Чтобы поездки стали удобнее, на причалах сделают единую понятную навигацию с информацией о всех речных маршрутах.

В Шанхае коронавирусные обсерваторы покинули 6 тысяч человек. Все они ранее сдали положительный тест или контактировали с инфицированными людьми. Такие пациенты содержатся как минимум неделю в специально сборных зданиях, переоборудованных спортивных и выставочных залах.

Кроме того, местные власти приняли решение ограничить локдаун для более чем 6,5 миллиона человек. Теперь они могут покидать свои дома, но выходить за пределы районов проживания им по-прежнему запрещено. Власти Шанхая при этом не скрывают, что взять под контроль вспышку заболеваемости штаммом "Омикрон" им пока не удается.

Карантин в Шанхае был введен еще в конце марта. В мегаполисе не работают большинство предприятий, рынков и магазинов. Люди продолжают соблюдать режим самоизоляции. Власти города несколько раз проводили всеобщее ПЦР-тестирование. Несмотря на все эти меры, количество больных COVID-19 не уменьшается. Только 13 апреля было выявлено более 26 тысяч новых случаев инфицирования. Причем, симптомы наблюдались лишь у каждого десятого.

В столице усилили контроль качества водопроводной воды из-за весеннего паводка. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков. По его словам, сотрудники лабораторий и инспекций переведены на усиленный режим работы, также увеличено количество контрольных точек, где берут пробы в устьях малых рек и притоках.

Кроме того, в период паводка сбор проб проводится дважды в сутки. Затем образцы исследуют в лабораториях центра контроля качества воды. Результаты передают в инспекцию зоны санитарной охраны и технологические службы станций водоподготовки.

Паводок в Подмосковье уже начался. Половодье ограничило доступ к трем мостам в нескольких городских округах. Так, в Озерах нет движения по мосту через Оку, в Луховицах для автотранспорта не работает Белоомутская переправа, а в Коломне перекрыт Бобреневский мост через Москву-реку. Водителям советуют заранее выбирать пути объезда.